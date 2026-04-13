Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Avantaj bizde

Avantaj bizde

Okan Buruk puan kaybının ardından iddialı konuştu: “Golü yedikten sonra panik yaptık. Kazanmalıydık. Puan farkını devam ettirebilme şansımız vardı. Avantaj yine de bizde. Şampiyon biz olacağız.”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2026 06:50
Avantaj bizde

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 1-1'lik beraberliğin ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam "İlk yarı ve ikinci yarının belli dakikalarında topa çok sahiptik. İlk yarıyı hep önde oynadık. Rakibimizi kaleye getirmedik. İkinci yarıda gole kadar pozisyon vermedik. Net pozisyona girdik, golü bulsak oyunu koparabilirdik. Rakibimize bir anda cesaret geldi. Oyuncularımız arkaya gitti. İki oyuncu değişikliğiyle oyuna müdahale etmek istedik.

NEFES ALACAĞIZ

Devamında gol yedik. Golü yedikten sonra panik yaptık. Beni en çok üzen bu. Kendi sahamızdaydık. Kazanmalıydık. Puan farkını devam ettirebilme şansımız vardı. Avantaj yine bizde. Bundan önceki senelerde buna benzer şeyler yaşadık. Şampiyon yine biz olacağız. Bu maça çıkarken Barış'ın Göztepe performansı önemliydi. O nedenle santrfor olarak başladı. Önümüzde 1 hafta var, çok iyi değerlendireceğiz. Dinlenme, nefes alma şansımız var" dedi.

2

Galatasaray, Süper Lig'de 1996-97'den bu yana ilk kez bir sezondaki her iki Kocaelispor maçında da puan kaybetti.

G.Saray, R. Madridli genç yıldızın peşinde!
F.Bahçe'de hedef yeniden Muriqi!
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
Müzakere masası çöktü ateşkes risk altında! ABD Hürmüz'ü abluka altına almaya hazırlanıyor: Trump tehdit etti CENTCOM saat verdi
Talisca'dan geleceğiyle ilgili flaş karar!
Okan Buruk: En çok üzüleceğimiz yer...
Son Dakika
G.Saray'a Kocaelispor çelmesi! G.Saray'a Kocaelispor çelmesi! 01:27
Okan Buruk: En çok üzüleceğimiz yer... Okan Buruk: En çok üzüleceğimiz yer... 01:27
Usta yorumcudan flaş iddia! İstifa edebilir Usta yorumcudan flaş iddia! İstifa edebilir 01:27
G.Saray, R. Madridli genç yıldızın peşinde! G.Saray, R. Madridli genç yıldızın peşinde! 01:27
Şampiyonluk için kıyasıya yarış! İşte kalan maçlar Şampiyonluk için kıyasıya yarış! İşte kalan maçlar 01:27
G:Saray evinde yara aldı! İşte Süper Lig'de puan durumu G:Saray evinde yara aldı! İşte Süper Lig'de puan durumu 01:27
Daha Eski
Kocaelispor penaltı bekledi! İşte o pozisyon Kocaelispor penaltı bekledi! İşte o pozisyon 01:27
F.Bahçeden flaş paylaşım: Yorumsuz! F.Bahçeden flaş paylaşım: Yorumsuz! 01:27
Ozan Kabak imzayı atıyor! Ozan Kabak imzayı atıyor! 01:27
Gol düellosunda Göztepe ile Kasımpaşa yenişemedi! Gol düellosunda Göztepe ile Kasımpaşa yenişemedi! 01:27
Skriniar'ın partneri Arjantin'den! Skriniar'ın partneri Arjantin'den! 01:27
İşte F.Bahçe'nin gözdesinden transfer açıklaması! İşte F.Bahçe'nin gözdesinden transfer açıklaması! 01:27