Avantaj bizde

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 1-1'lik beraberliğin ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam "İlk yarı ve ikinci yarının belli dakikalarında topa çok sahiptik. İlk yarıyı hep önde oynadık. Rakibimizi kaleye getirmedik. İkinci yarıda gole kadar pozisyon vermedik. Net pozisyona girdik, golü bulsak oyunu koparabilirdik. Rakibimize bir anda cesaret geldi. Oyuncularımız arkaya gitti. İki oyuncu değişikliğiyle oyuna müdahale etmek istedik.

NEFES ALACAĞIZ

Devamında gol yedik. Golü yedikten sonra panik yaptık. Beni en çok üzen bu. Kendi sahamızdaydık. Kazanmalıydık. Puan farkını devam ettirebilme şansımız vardı. Avantaj yine bizde. Bundan önceki senelerde buna benzer şeyler yaşadık. Şampiyon yine biz olacağız. Bu maça çıkarken Barış'ın Göztepe performansı önemliydi. O nedenle santrfor olarak başladı. Önümüzde 1 hafta var, çok iyi değerlendireceğiz. Dinlenme, nefes alma şansımız var" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'de 1996-97'den bu yana ilk kez bir sezondaki her iki Kocaelispor maçında da puan kaybetti.