Aslan fırsat tepti

Şampiyonlar Ligi'nde hedefine ulaşarak son 16 turuna kalan G.Saray, lige odaklanmayı planlıyordu. Ancak işler hiç de beklediği gibi gitmedi. Liverpool deplasmanından sonra sarı-kırmızılılar çıktığı 3 maçta 5 puan bıraktı. Önce Trabzonspor'a deplasmanda yenilen Okan Buruk'un öğrencileri ardından Göztepe'yi yenerken dün ise Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. G.Saray mücadeleye baskılı başladı ve aradığı golü de 30'da buldu.

HATA ŞANSI KALMADI

Sol kanattan İsmail Jakobs'un ortasında iyi yükselen Sane topu kafayla köşeye bıraktı. Bu golden sonra sarı-kırmızılılar baskısını sürdüremedi ve özellikle ikinci yarıda etkisiz kaldı. Karşılaşmanın 72. dakikasında Petkovic'in golüyle karşılaşmaya denge gelirken kalan dakikalarda başka gol olmadı. Böylece bitime 5 hafta kala G.Saray ile ikinci sıradaki F.Bahçe arasındaki puan farkı 2'ye düştü. Sarı-kırmızılılar puan kaybetme lüksünü dün kullandı.

HAKEM HEYETİ GECİKTİ

Dünkü karşılaşmanın hakemleri RAMS Park'a rötarlı geldi. Hakemlerin yer aldığı araç stada doğru hareketlenirken yolda bir kaza oluştu. Bu nedenle yol kapanırken hemen olay yerine gelen polisler olaya müdahale etti ve hakemleri taşıyan araç gecikmeli de olsa mücadele öncesinde stada yetişti.

HERKES SORUMLULUK ALMALI

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Abdülkerim Bardakcı, taraftarlardan özür diledi. Sezon sonunda yeniden şampiyon olacaklarını belirten milli futbolcu, "Fiziksel ve mental yorgunluk olabilir. Benim düşüncem, herkesin bir tık daha sorumluluk alması gerekiyor" ifadelerini kullanarak öz eleştiride bulundu.

GÜNAY KADRODAN ÇIKARILDI

Önceki gün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlığı nedeniyle yer alamayan Günay Güvenç, dünkü mücadele öncesinde sağlık durumuna baktı. Sakatlığı nedeniyle maç öncesi ısınmada kendisini deneyen kaleci Günay Güvenç, sağlık heyetiyle yapılan görüşme sonucundan kadrodan çıkarıldı.

UĞURCAN: AVANTAJ KAYBETTİK

Galatasaraylı taraftarlar karşılaşma öncesinde milli kaleci Uğurcan Çakır'a büyük destek verdi. Karşılaşma bitiminde konuşan Uğurcan ise şu ifadeleri kullandı: "Bir avantaj kaybettik. Kafamızı kaldırıp bu puan kaybını telafi etmeye çalışacağız. Bütün maçları kazanmak istiyoruz."