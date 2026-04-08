Napoli’nin Singo ısrarı sürüyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 06:51
Sezon başında 30 milyon euro karşılığından Fransız ekibi Monaco'dan transfer edilen Wilfried Singo, İtalyan temsilcisi Napoli'nin radarında bulunuyor. Son yıllarda G.Saray ile Napoli arasında sık sık oyuncu alışverişi yaşanırken, Il Mattino'nun haberine göre Napoli, Wilfried Singo için yazın kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor.