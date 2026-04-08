Buruk Rotasyon

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk hem zorunluluktan hem de bazı oyuncuların formsuzluğundan dolayı Göztepe deplasmanında farklı bir kadro ile sahaya çıkacak.
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk hem zorunluluktan hem de bazı oyuncuların formsuzluğundan dolayı Göztepe deplasmanında farklı bir kadro ile sahaya çıkacak. Sakatlığı bulunan Osimhen ile cezalı Abdülkerim kadroda yer alamayacak. Trabzonspor önünde dökülen Jakobs da formasını Eren Elmalı'ya kaptıracak. Sağ bekte de formayı Boey devralacak.