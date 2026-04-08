Barış forvete

İĞNEYLE OYNAYACAK

Geçen hafta Trabzonspor'a yenilerek önemli bir avantajı elinin tersiyle iten G.Saray'da Victor Osimhen'in yokluğunda sahaya ilk 11'de çıkan Mauro İcardi'nin formsuzluğu eleştiri konusu olmuştu. İstediği topları alamayan ancak ileride Okan Buruk'un talep ettiği baskıyı gerçekleştiremeyen Arjantinli İcardi, bugünkü Göztepe maçında kulübeye çekilecek. Büyük bir fedakarlık örneği gsteren Barış, sahaya iğneyle çıkacak. Milli oyuncunun iki gündür ağrıları vardı.

4 MAÇTA 7 GOL KATKISI

Osimhen'in sakatlığı ve Mauro İcardi'nin de hazır olmadığı dönemlerde Barış Alper bu sezon ligde 4 mücadelede forvet oynadı. G.Antep, Karagümrük, G.Birliği ve Konya maçlarında ileri uçta görev alan milli futbolcu rakip filelere bu mücadelelerde 4 gol bıraktı. Barış Alper ayrıca 3 de asiste imzasını atarak toplamda 7 skor katkısı üreterek inanılmaz bir katkı sağladı. Başarılı oyuncunun İcardi'nin formsuzluğunda bugün de sahaya ilk 11'de forvette başlaması bekleniyor.

ASLAN 38-12 ÖNDE

İki takım bugüne kadar Süper Lig maçlarında 63 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan maçlarda İstanbul'un sarıkırmızılı temsilcisi 38 galibiyet elde ederken İzmir ekibi ise 12 zafer kazandı. 13 karşılaşma ise beraberlikle sona ererken G.Saray'ın 102 golüne Göztepe 46 kez karşılık verdi.