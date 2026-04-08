14 farklı isim gol attı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 06:51
Galatasaray'da bu sezon Süper Lig'de 14 farklı futbolcu gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılılarda Icardi 13, Osimhen 12, Sane ve Barış 6'şar, Sara ile Yunus 5'er, Eren 3, İlkay, Singo ve Torreira 2'şer, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Sallai, ve Nhaga da 1'er gol attı. Ayrıca Fatih Karagümrük maçında Fatih Kurucuk, Kayserispor önünde Opoku ve Eyüpspor mücadelesinde ise Onguene kendi kalesine gol attı.