Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Zeki Çelik atağı

Roma ile sözleşme uzatma görüşmelerinde tıkanan ve sezon sonunda serbest kalacak olan milli futbolcu Zeki Çelik için G.Saray devreye girdi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 06:51
Geniş bir bütçe ile gelecek sezonun transfer çalışmalarına start veren G.Saray, öncelikle bonservisini eline alacak isimlere yöneliyor. Bu futbolcuların ocak ayından itibaren istediği kulüple görüşme hakkı bulunduğu için sarı-kırmızılılar elini çabuk tutmak istiyor.

Listeye giren son isim ise Roma ile sözleşme görüşmelerinde bulunan ancak anlaşma sağlayamayan Zeki Çelik bulunuyor. İtalyan ekibinin ilk 11'inde forma giyen 29 yaşındaki milli futbolcu, maaş konusunda Roma ile anlaşamadı.

YILLIK 4 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Bonservisini eline alacak olan Zeki için G.Saray yönetimi devreye girdi. Hem yabancı kontenjanında yer açmak isteyen sarı- kırmızılılar hem de kadrosunu güçlendirecek.

Sağ bek, sağ kanat ve yeri geldiğinde stoperde de görev 29 yaşındaki yıldız, joker görevi görüyor. Zeki'nin transferi halinde Sacha Boey'in opsiyonunu da kullanmayı düşünmeyen sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde olduğu için milli yıldıza talep ettiği 4 milyon euro'luk maaşı verecek.

Beşiktaş istiyordu G.Saray devreye girdi!
F.Bahçe'den Fares Chaibi harekatı!
Neslihan Atagül abisi İlkay Atagül ile poz verdi! Benzerlikleri dikkat çekti! "Canımsın sen"
CHP'de kapsamlı "arınma" | Sadık vekillerden gizli toplantılara yeni davetler | Kılıçdaroğlu görevden kaçmayacak
Kante'den transfer açıklaması! O takıma açık kapı bıraktı
G.Saray'a Fransa'dan genç dinamo!
Kante'den transfer açıklaması! O takıma açık kapı bıraktı Kante'den transfer açıklaması! O takıma açık kapı bıraktı 00:20
G.Saray'a Fransa'dan genç dinamo! G.Saray'a Fransa'dan genç dinamo! 00:20
Beşiktaş istiyordu G.Saray devreye girdi! Beşiktaş istiyordu G.Saray devreye girdi! 00:20
F.Bahçe'den Kostic sürprizi! F.Bahçe'den Kostic sürprizi! 00:20
Beşiktaş'tan Brezilya çıkarması! Beşiktaş'tan Brezilya çıkarması! 00:20
G.Saray'a Zaniolo piyangosu! Kasayı dolduracak G.Saray'a Zaniolo piyangosu! Kasayı dolduracak 00:20
Daha Eski
Nagelsmann'dan flaş Leroy Sane kararı! Nagelsmann'dan flaş Leroy Sane kararı! 00:20
Musaba'dan flaş transfer itirafı! Musaba'dan flaş transfer itirafı! 00:20
Kosova-Türkiye maçına İngiliz hakem Kosova-Türkiye maçına İngiliz hakem 00:20
Dursun Özbek'ten flaş Icardi hamlesi! Dursun Özbek'ten flaş Icardi hamlesi! 00:20
Hadergjonaj'dan Türkiye maçı sözleri! Hadergjonaj'dan Türkiye maçı sözleri! 00:20
Sergen Yalçın'ın derbi planı belli oldu! Sergen Yalçın'ın derbi planı belli oldu! 00:20