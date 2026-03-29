Zeki Çelik atağı

Geniş bir bütçe ile gelecek sezonun transfer çalışmalarına start veren G.Saray, öncelikle bonservisini eline alacak isimlere yöneliyor. Bu futbolcuların ocak ayından itibaren istediği kulüple görüşme hakkı bulunduğu için sarı-kırmızılılar elini çabuk tutmak istiyor.

Listeye giren son isim ise Roma ile sözleşme görüşmelerinde bulunan ancak anlaşma sağlayamayan Zeki Çelik bulunuyor. İtalyan ekibinin ilk 11'inde forma giyen 29 yaşındaki milli futbolcu, maaş konusunda Roma ile anlaşamadı.

YILLIK 4 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Bonservisini eline alacak olan Zeki için G.Saray yönetimi devreye girdi. Hem yabancı kontenjanında yer açmak isteyen sarı- kırmızılılar hem de kadrosunu güçlendirecek.

Sağ bek, sağ kanat ve yeri geldiğinde stoperde de görev 29 yaşındaki yıldız, joker görevi görüyor. Zeki'nin transferi halinde Sacha Boey'in opsiyonunu da kullanmayı düşünmeyen sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde olduğu için milli yıldıza talep ettiği 4 milyon euro'luk maaşı verecek.