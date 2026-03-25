Galatasaray'dan flaş Mario Lemina kararı! Sözleşmesi...
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da takımın tecrübeli yıldızı Mario Lemina'nın geleceği merak konusu haline gelmişti. Sarı-kırmızılılarda son olarak futbolcu için flaş karar alındı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Takvim'in haberine göre; Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Gabonlu ön liberosu Mario Lemina'nın kontratında yer alan 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullanma kararı aldı.
Teknik direktör Okan Buruk'un tecrübeli futbolcunun performansından memnun olduğu ve oyuncuyla devam edilmesini istediği öğrenildi.
32 yaşındaki futbolcunun menajerinin ilerleyen günlerde Galatasaray yönetimiyle görüşmek için İstanbul'a geleceği ve bu görüşme sonrası oyuncunun kontratının uzatılacağı öğrenildi.
