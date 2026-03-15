Singo siftah yaptı

Yaşadığı ağır sakatlığın ardından aldığı formayı bırakmayan ve sahada inanılmaz bir katkı veren Singo, Başakşehir karşısında kilidi açan isim oldu. 38. dakikada harika bir kafa vuruşu direkten geri gelen Fildişili oyuncu ikinci yarıda aradığını buldu. Noa Lang'ın harika ortasında arka direkte topla buluşan Singo, bekletmeden usta işi bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. Böylece parçalı forma altındaki ilk gol sevincini yaşayan Singo'nun ligde iki asisti bulunuyor. Singo, Abdülkerim Bardakcı'nın cezası nedeniyle sahaya stoper olarak çıktı.