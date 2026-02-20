Devler paylaşamıyor

G.Saray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen, sergilediği performansla Avrupa devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Fichajes'in haberine göre, Osimhen'in adı Atletico Madrid'in ardından Bayern Münih ve Paris Saint Germain gibi kulüplerle de anılmaya başlandı. 3 kulüp, Avrupa'nın kritik maçlarında fark yaratabilecek bir forvet arıyor ve özellikle PSG büyük bütçeler ödemeye hazır.