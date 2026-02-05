Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor maçı sonrası konuştu. Buruk, "Yaser Asprilla, 90 dakika sahada kaldı. Tek üzüldüğümüz kaleci İsa ve Ahmet'in çarpışmasıydı onun dışında maç temiz geçti. İkinci yarı top bizde kaldı ama daha az ürettik. 9 puana geldik. Grupta lideriz. Singo da geri döndü, yeni transfer gibi oldu" dedi. Deneyimli hoca, transfer konusuna değinip, sürecin devam ettiğini söyledi. Sarı-kırmızılı teknik adam, "Çok fazla transfer yapınca, kimse size kupa vermiyor. Kadromuz tamamlandı, şu ana kadar 3 oyuncu aldık. Yeni bir oyuncumuz geldi, imzayı atacak. Ben buna odaklanmak istiyorum. Takımı hazır tutmalıyım. Transfer dönemlerinde bu sıkıntılar yaşanabiliyor ama aslolan sahadaki performansımız. Artık sahaya odaklanalım" ifadelerini kullandı.