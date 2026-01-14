Çilingir Barış Alper

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu olan G.Saray, bu sezon da mutlu sona ulaşmak istiyor. Süper Kupa'daki F.Bahçe mağlubiyeti sonrasında Fethiye'ye rotasyonlu bir kadro ile giden sarı-kırmızılılarda fark yaratan isim Barış Alper Yılmaz oldu. İlk yarıda Mauro İcardi'nin üst üste kaçırdığı iki penaltı atışı haricinde etkili olamayan G.Saray'da ikinci yarıda oyuna giren Barış Alper Yılmaz, 3 puanı getirdi. İlk olarak 73'te Abdülkerim Bardakcı'nın attığı kafa golünde serbest vuruşu kullanan isim olan Barış, 81'de ise İcardi'nin ortasında fileleri buldu. Topu kafayla köşeye bırakan milli futbolcu, oyuna girdikten sonra fark yaratan isim oldu. 86'da ise 16 yaşındaki Ada Yüzgeç ilk heyecanını yaşadı.