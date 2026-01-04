CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Noa Lang çıkarması

Noa Lang çıkarması

Kanat rotasyonuna hemen katkı sağlayacak bir oyuncu arayan Galatasaray yönetimi, Napoli’den ayrılmaya karar veren 26 yaşındaki Noa Lang için görüşmelere başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Noa Lang çıkarması

Ara transferde önemli takviyeler yapmaya hazırlanan G.Saray'da yönetim çalışmalara start verdi. Ara transfer döneminin açılması ile birlikte vites yükselten sarı-kırmızılılar minimum 4 oyuncu alarak ocak ayını kapatmayı planlıyor. Savunma ve orta sahaya kesin olarak takviye yapacak olan Cimbom, hücum gücünde de çeşitlilik yaratmak istiyor. Yunus Akgün'ün 10 numara gibi oynamasının ardından takımdaki kanat rotasyonu oldukça daraldı. Bu nedenle Okan Buruk, bu bölgeye bir oyuncu istedi.

KİRALIK OLACAK

Mohamed Salah için şartlarını zorlayan sarı-kırmızılılar, Napoli'den ayrılma kararı alan ve menajeri vasıtasıyla önerilen Noa Lang'ı da gündemine almıştı. Sol kanatta oynayan ve hücumda oldukça iyi istatistiklere sahip olan 26 yaşındaki Hollandalı yıldızın menajeri ile temaslara başladı. Sezon başında PSV'den 25 milyon euro'ya İtalya'nın yolunu tutan ama bulduğu forma süresi nedeni ile ayrılık kararı alan Lang'ın kiralanması için hem oyuncu hem de kulübüyle görüşmelerde önemli bir mesafe kat edildi.

SAHADA 6 FARKLI BÖLGEDE OYNUYOR

Kariyerinin büyük bölümünü sol kanatta forma giyerek geçiren Noa Lang, aslında tam bir joker oyuncu. Birden fazla bölgede forma giyebilen oyunculara duyduğu sempati ile bilinen teknik direktör Okan Buruk, Noa'ya bu yüzden oldukça sıcak bakıyor. İki kanatta, forvet arkası, 10 numara, forvet ve merkez orta sahada oynayan Noa, her bölgede üstün skor katkısı ile dikkat çekiyor.

İSTANBUL'DA YAŞADI

Noa Lang, İstanbul'a hiç de yabancı olmayan bir isim. Daha önce üvey babası Boukhari'nin Kasımpaşa'da oynadığı 2009 yılında Beşiktaş altyapısında 1 sene geçiren Hollandalı oyuncu, İstanbul'da yaşamıştı.

F.Bahçe'nin transferinde G.Saray detayı!
G.Saray'dan Timber'a veto!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
ABD Maduro ve eşini kaçırdı! Trump'tan peş peşe açıklamalar | Askeri üste terlik ve kelepçeyle poz verdi
F.Bahçe'ye sürpriz golcü önerisi!
Osimhen için Almanya'dan bomba iddia!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen için Almanya'dan bomba iddia! Osimhen için Almanya'dan bomba iddia! 01:36
Osimhen için Almanya'dan bomba iddia! Osimhen için Almanya'dan bomba iddia! 01:36
Arsenal zirvede hata yapmadı! Arsenal zirvede hata yapmadı! 01:24
Katalan derbisinde kazanan Barça! Katalan derbisinde kazanan Barça! 01:24
Arsenal zirvede hata yapmadı! Arsenal zirvede hata yapmadı! 01:24
Katalan derbisinde kazanan Barça! Katalan derbisinde kazanan Barça! 01:22
Daha Eski
F.Bahçe transferi resmen açıkladı! F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 01:14
F.Bahçe'ye transferde kötü haber! F.Bahçe'ye transferde kötü haber! 01:14
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! 01:14
G.Saray'ın listesindeki isme F.Bahçe'den teklif! G.Saray'ın listesindeki isme F.Bahçe'den teklif! 01:14
F.Bahçe'den flaş En-Nesyri kararı! F.Bahçe'den flaş En-Nesyri kararı! 01:14
Duran'a büyük müjde! Kısa süre içerisinde... Duran'a büyük müjde! Kısa süre içerisinde... 01:14