Noa Lang çıkarması

Ara transferde önemli takviyeler yapmaya hazırlanan G.Saray'da yönetim çalışmalara start verdi. Ara transfer döneminin açılması ile birlikte vites yükselten sarı-kırmızılılar minimum 4 oyuncu alarak ocak ayını kapatmayı planlıyor. Savunma ve orta sahaya kesin olarak takviye yapacak olan Cimbom, hücum gücünde de çeşitlilik yaratmak istiyor. Yunus Akgün'ün 10 numara gibi oynamasının ardından takımdaki kanat rotasyonu oldukça daraldı. Bu nedenle Okan Buruk, bu bölgeye bir oyuncu istedi.

KİRALIK OLACAK

Mohamed Salah için şartlarını zorlayan sarı-kırmızılılar, Napoli'den ayrılma kararı alan ve menajeri vasıtasıyla önerilen Noa Lang'ı da gündemine almıştı. Sol kanatta oynayan ve hücumda oldukça iyi istatistiklere sahip olan 26 yaşındaki Hollandalı yıldızın menajeri ile temaslara başladı. Sezon başında PSV'den 25 milyon euro'ya İtalya'nın yolunu tutan ama bulduğu forma süresi nedeni ile ayrılık kararı alan Lang'ın kiralanması için hem oyuncu hem de kulübüyle görüşmelerde önemli bir mesafe kat edildi.

SAHADA 6 FARKLI BÖLGEDE OYNUYOR

Kariyerinin büyük bölümünü sol kanatta forma giyerek geçiren Noa Lang, aslında tam bir joker oyuncu. Birden fazla bölgede forma giyebilen oyunculara duyduğu sempati ile bilinen teknik direktör Okan Buruk, Noa'ya bu yüzden oldukça sıcak bakıyor. İki kanatta, forvet arkası, 10 numara, forvet ve merkez orta sahada oynayan Noa, her bölgede üstün skor katkısı ile dikkat çekiyor.

İSTANBUL'DA YAŞADI

Noa Lang, İstanbul'a hiç de yabancı olmayan bir isim. Daha önce üvey babası Boukhari'nin Kasımpaşa'da oynadığı 2009 yılında Beşiktaş altyapısında 1 sene geçiren Hollandalı oyuncu, İstanbul'da yaşamıştı.