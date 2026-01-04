Mauro Icardi imzayı atıyor

Geleceği merak konusu olan Mauro İcardi ile yönetim büyük bir mesafe aldı. Sarı-kırmızılı takımda kalmak ve kariyerine Türkiye'de devam etmek için ücretinde büyük oranda indirim yapmayı kabul eden İcardi, yönetimle sonunda el sıkıştı. Arjantinli, ocak ayı içerisinde yeni sözleşmesini imzalayacak. Böylece Türkiye'ye ezberlettiği 'Aşkın Olayım' şarkısı en az 2 yıl daha söylenmeye devam edecek. Arjantinli, G.Saray'ın şu ana kadar Süper Lig'de en golcü oyuncusu olarak dikkat çekiyor. 16 karşılaşmada görev yapan İcardi, 9 kez fileleri havalandırdı ve puan katkısı yaptı