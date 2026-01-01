'Teklif geldi'

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele Altay'da Başkan Sinan Kanlı, altyapıdan yetişen genç orta saha oyuncusu Osman Utkan Gülalan'a, Galatasaray'ın talip olduğunu söyledi. Oyuncunun gidişine izin vermediklerini belirten Kanlı, "Osman Utkan Gülalan için Galatasaray'dan teklif gelmesine rağmen transfer edilmedi ve oyuncumuz profesyonel yapıldı" dedi.
