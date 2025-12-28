Yusuf teklifleri değerlendiriyor

Sezon sonunda bitecek sözleşmesini beklemeden Yusuf Demir ile yollarını ayırmak isteyen sarı-kırmızılılar, bunu oyuncuya bildirdi. Genç futbolcu da kendisine ulaşan teklifleri değerlendirmeye başladı. Bonservis beklentisi olmayan G.Saray, Yusuf'un bir takımla anlaşmasını beklemeye başladı.
