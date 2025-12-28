CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Uğurcan Çakır sahada olacak

Uğurcan Çakır sahada olacak

Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki son iki maçta da takım arkadaşlarını yalnız bırakan Uğurcan Çakır'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eski takımı Trabzonspor ile oynanacak olan Süper Kupa maçında eldivenlerini tekrardan Günay'dan geri alması beklenen Uğurcan Çakır'ın tamamen iyileştiği öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 06:50
Uğurcan Çakır sahada olacak
Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki son iki maçta da takım arkadaşlarını yalnız bırakan Uğurcan Çakır'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eski takımı Trabzonspor ile oynanacak olan Süper Kupa maçında eldivenlerini tekrardan Günay'dan geri alması beklenen Uğurcan Çakır'ın tamamen iyileştiği öğrenildi.
