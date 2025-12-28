Uğurcan Çakır sahada olacak

Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki son iki maçta da takım arkadaşlarını yalnız bırakan Uğurcan Çakır'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eski takımı Trabzonspor ile oynanacak olan Süper Kupa maçında eldivenlerini tekrardan Günay'dan geri alması beklenen Uğurcan Çakır'ın tamamen iyileştiği öğrenildi.
