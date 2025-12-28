CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Kadınlar mutlu sona ulaştı

Kadınlar mutlu sona ulaştı

Spor Toto Kadınlar Judo Süper Lig maçlarında Galatasaray şampiyonluğa ulaştı. Türkiye Judo Federasyonunun Ankara'daki tesislerinde düzenlenen organizasyona, 13 kulüpten 96 sporcu katıldı. İlk sırayı sarı-kırmızılılar alırken, ikinci sırayı ise Konya Büyükşehir Belediyespor elde etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kadınlar mutlu sona ulaştı
Spor Toto Kadınlar Judo Süper Lig maçlarında Galatasaray şampiyonluğa ulaştı. Türkiye Judo Federasyonunun Ankara'daki tesislerinde düzenlenen organizasyona, 13 kulüpten 96 sporcu katıldı. İlk sırayı sarı-kırmızılılar alırken, ikinci sırayı ise Konya Büyükşehir Belediyespor elde etti.
D&R E-TİCARET - Reklam
G.Saray B planını yaptı! Rüdiger olmazsa...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Asgari ücretten sonra sıra memur ve emekli zammında! TAKVİM kalem kalem hesapladı...
İrfan Can'a şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu
G.Saray'dan golcü atağı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'dan F.Bahçe ve G.Saray'ın yıldızlarına kanca! Fırtına'dan F.Bahçe ve G.Saray'ın yıldızlarına kanca! 01:43
Fırtına'dan F.Bahçe ve G.Saray'ın yıldızlarına kanca! Fırtına'dan F.Bahçe ve G.Saray'ın yıldızlarına kanca! 01:41
Arda Güler, Yiğit Efe Demir ile karın keyfini çıkardı! Arda Güler, Yiğit Efe Demir ile karın keyfini çıkardı! 01:25
Arda Güler, Yiğit Efe Demir ile karın keyfini çıkardı! Arda Güler, Yiğit Efe Demir ile karın keyfini çıkardı! 01:25
Kenan Yıldız yine sahneye çıktı! İşte o gol Kenan Yıldız yine sahneye çıktı! İşte o gol 01:07
Osimhen, Ndidi ve Lookman Nijerya'yı zafere taşıdı Osimhen, Ndidi ve Lookman Nijerya'yı zafere taşıdı 01:07
Daha Eski
Özyakup'tan Necip Uysal'a destek mesajı! Özyakup'tan Necip Uysal'a destek mesajı! 01:07
Kenan boş geçmedi! Juve kazandı Kenan boş geçmedi! Juve kazandı 01:07
Osimhen, Ndidi ve Lookman Nijerya'yı zafere taşıdı Osimhen, Ndidi ve Lookman Nijerya'yı zafere taşıdı 01:05
Kenan Yıldız yine sahneye çıktı! İşte o gol Kenan Yıldız yine sahneye çıktı! İşte o gol 01:04
Özyakup'tan Necip Uysal'a destek mesajı! Özyakup'tan Necip Uysal'a destek mesajı! 00:54
Kenan boş geçmedi! Juve kazandı Kenan boş geçmedi! Juve kazandı 00:43