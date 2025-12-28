Kadınlar mutlu sona ulaştı

Spor Toto Kadınlar Judo Süper Lig maçlarında Galatasaray şampiyonluğa ulaştı. Türkiye Judo Federasyonunun Ankara'daki tesislerinde düzenlenen organizasyona, 13 kulüpten 96 sporcu katıldı. İlk sırayı sarı-kırmızılılar alırken, ikinci sırayı ise Konya Büyükşehir Belediyespor elde etti.
