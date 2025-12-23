Buruk 5'te 5 yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, meslektaşı ve futbolculuk döneminden eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'na karşı büyük bir üstünlük kurdu. İki teknik adam bugüne kadar 5 kez karşı karşıya gelirken, Buruk G.Saray ile çıktığı maçların hepsini kazandı. Üstelik bu süreçte Cimbom 18 gol atarken kalesini ise tamamen kapattı.
