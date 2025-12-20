Kutucu’ya forma şansı

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu ilk maçında Başakşehir karşısında galibiyet golünü atan Ahmed Kutucu, bulduğu fırsatı iyi değerlendirdi. Ahmed Kutucu, attığı golün yanında performansıyla da tam not aldı. Teknik Direktör Okan Buruk, Ahmed'e yarın oynanacak Kasımpaşa maçında ikinci yarıda süre vermeyi planlıyor. Geldiği günden beri beklenen patlamayı göstermeyen yıldız oyuncu, Kasımpaşa maçında kendisini kanıtlamaya çalışacak.

Ahmed Kutucu için henüz kararını vermeyen sarı- kırmızılı kulüp, ocak ayında Yusuf Demir'in sözleşmesini feshedecek. Talipleri olan Berkan Kutlu ile de yollarını ayıracak. Ahmed Kutucu için ise teknik heyet ayrılık kararını gözden geçirecek ve transferde duruma göre takımda tutulacak.