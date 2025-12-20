CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Kutucu’ya forma şansı

Kutucu’ya forma şansı

Başakşehir maçının kahramanı Ahmed Kutucu’nun Kasımpaşa karşısında da şans bulacağı düşünülüyor. Golcü oyuncunun geleceğiyle ilgili kararı Okan Buruk’un vermesi bekleniyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
Kutucu’ya forma şansı

Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu ilk maçında Başakşehir karşısında galibiyet golünü atan Ahmed Kutucu, bulduğu fırsatı iyi değerlendirdi. Ahmed Kutucu, attığı golün yanında performansıyla da tam not aldı. Teknik Direktör Okan Buruk, Ahmed'e yarın oynanacak Kasımpaşa maçında ikinci yarıda süre vermeyi planlıyor. Geldiği günden beri beklenen patlamayı göstermeyen yıldız oyuncu, Kasımpaşa maçında kendisini kanıtlamaya çalışacak.

Ahmed Kutucu için henüz kararını vermeyen sarı- kırmızılı kulüp, ocak ayında Yusuf Demir'in sözleşmesini feshedecek. Talipleri olan Berkan Kutlu ile de yollarını ayıracak. Ahmed Kutucu için ise teknik heyet ayrılık kararını gözden geçirecek ve transferde duruma göre takımda tutulacak.

