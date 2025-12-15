Ligin en iyisi Icardi

Süre bulduğu her anda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan Mauro İcardi, attığı gollerle dikkat çekiyor. Geride kalan 16 haftada çoğunlukla sonradan oyuna dahil olan İcardi, attığı 8 golle hem takımının en skorer ismi oldu hem de krallık yarışından kopmadı. Ancak Arjantinli futbolcunun en büyük katkısı sahada kaldığı süreyi çok verimli bir şekilde değerlendirmesi oldu. Mauro İcardi, Süper Lig'de her 77 dakikada bir rakip fileleri havalandırmayı başardı.

HAGİ'Yİ YAKALADI

Bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer alan Arjantinli futbolcu, G.Saray'ın efsanesi Gheorghe Hagi'yi de yakaladı. Süper Lig maçlarındaki 59. golünü kaydeden İcardi, Hagi'yi yakalamayı başardı. Ayrıca toplamda tüm resmi maçlarda attığı 72 golle G.Saray tarihinin en golcü yabancısı olan Rumen efsaneye yaklaşan İcardi, 4 kez daha rakip fileleri havalandırırsa bu rekorun da tek sahibi olmayı başaracak.