CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Ligin en iyisi Icardi

Ligin en iyisi Icardi

gösterdi. Her 77 dakikada bir rakip fileleri bulan Arjantinli yıldız, bu alanda tüm rakiplerini sollayıp ligin en başarılı futbolcusu oldu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ligin en iyisi Icardi

Süre bulduğu her anda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan Mauro İcardi, attığı gollerle dikkat çekiyor. Geride kalan 16 haftada çoğunlukla sonradan oyuna dahil olan İcardi, attığı 8 golle hem takımının en skorer ismi oldu hem de krallık yarışından kopmadı. Ancak Arjantinli futbolcunun en büyük katkısı sahada kaldığı süreyi çok verimli bir şekilde değerlendirmesi oldu. Mauro İcardi, Süper Lig'de her 77 dakikada bir rakip fileleri havalandırmayı başardı.

HAGİ'Yİ YAKALADI

Bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer alan Arjantinli futbolcu, G.Saray'ın efsanesi Gheorghe Hagi'yi de yakaladı. Süper Lig maçlarındaki 59. golünü kaydeden İcardi, Hagi'yi yakalamayı başardı. Ayrıca toplamda tüm resmi maçlarda attığı 72 golle G.Saray tarihinin en golcü yabancısı olan Rumen efsaneye yaklaşan İcardi, 4 kez daha rakip fileleri havalandırırsa bu rekorun da tek sahibi olmayı başaracak.

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe'ye Sörloth müjdesi!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
CHP'lilerin Silivri'deki yolsuzluk kavgası! Aysever, İmamoğlu'nun elini havada bıraktı
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! Ülkesine geri dönebilir
G.Saray'dan Madrid çıkarması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a sert yanıt! Trabzonspor'dan Beşiktaş'a sert yanıt! 01:04
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a sert yanıt! Trabzonspor'dan Beşiktaş'a sert yanıt! 00:57
Real Madrid Alaves deplasmanında galip! Real Madrid Alaves deplasmanında galip! 00:56
Kenan Yıldız'lı Juventus deplasmanda galip! Kenan Yıldız'lı Juventus deplasmanda galip! 00:40
Kenan Yıldız'lı Juventus deplasmanda galip! Kenan Yıldız'lı Juventus deplasmanda galip! 00:40
Neyin peşindesiniz? Neyin peşindesiniz? 00:39
Daha Eski
Kaybolan umutlar! Kaybolan umutlar! 00:37
Ersin ligde kariyer rekoru kırdı Ersin ligde kariyer rekoru kırdı 00:36
Abraham bir ilki gerçekleştirdi Abraham bir ilki gerçekleştirdi 00:35
2 asist yaptı kırmızı kart gördü 2 asist yaptı kırmızı kart gördü 00:34
Yine kazanamadı Yine kazanamadı 00:33
4 maç sonra ilk 11 4 maç sonra ilk 11 00:31