Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da Icardi krizi! Yönetimin sözleşme kararı...

Galatasaray'da Mauro Icardi ile yolların devam edip edilmeyeceği merak ediliyor. Sözleşmesiyle ilgili adım atılmamasından rahatsız olan Arjantinli oyuncuya sezon bitmeden yapılmayacağını belirtiyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 06:50
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, önceki gün yaptığı paylaşımla büyük ses getirmişti. Arjantinli yıldız yaptığı paylaşımda, "İçleri rahat olsun. Sözleşmem bittiğinde başım dimdik ayrılacağım. Birkaç ay daha Icardi var. Tadını çıkarın sonra çok arayacaksınız. Çünkü beni çok özleyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar ayrılık sözleri olarak değerlendirildi. Icardi ile ilgili gerçeklere Takvim Gazetesi ulaştı. Arjantinli yıldız, hem takım içindeki pozisyonundan hem de sözleşmeyle ilgili adım atılmamasından rahatsız.

Yönetim de sezon bitmeden Tangocu yıldız için yeni bir teklif yapmayı düşünmüyor. Kısacası, Galatasaray'da Icardi krizi yaklaşıyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın elde ettiği şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldız, Tottenham maçındaki sakatlığından sonra bir türlü toparlayamadı. İlk 11'deki yerini Osimhen'e kaptırdı. Wanda Nara ile ilgili problemleri üzerine tuz-biber oldu. Sonrasında ise eski formuna bir türlü kavuşamadı.

