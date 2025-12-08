Hedef Monaco

CANLI SKOR ANA SAYFA
G.Saray'da gözler artık tamamen salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Monaco mücadelesine çevrilmiş durumda.

G.Saray'da gözler artık tamamen salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Monaco mücadelesine çevrilmiş durumda. Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 5 maç sonunda topladığı 9 puanla 14. sırada yer alan sarı-kırmızılılar çok kritik bir haftaya çıkıyor. Kazanması durumunda ilk 8 yolunda yeniden ümitlenecek olan G.Saray, beraberlik halinde ise büyük bir ihtimalle ilk 24 takım arasına kalmayı başaracak. İlk 8 olmasa bile kendisini ilk 16 takım arasına atmak isteyen G.Saray, Monaco maçından alacağı sonuca göre son iki haftadaki hedefini belirleyecek. Minimum hedef ise ilk 24'ü garantilemek.
