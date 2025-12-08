Hedef Monaco

G.Saray'da gözler artık tamamen salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Monaco mücadelesine çevrilmiş durumda. Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 5 maç sonunda topladığı 9 puanla 14. sırada yer alan sarı-kırmızılılar çok kritik bir haftaya çıkıyor. Kazanması durumunda ilk 8 yolunda yeniden ümitlenecek olan G.Saray, beraberlik halinde ise büyük bir ihtimalle ilk 24 takım arasına kalmayı başaracak. İlk 8 olmasa bile kendisini ilk 16 takım arasına atmak isteyen G.Saray, Monaco maçından alacağı sonuca göre son iki haftadaki hedefini belirleyecek. Minimum hedef ise ilk 24'ü garantilemek.