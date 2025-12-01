CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 14. haftasında dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Kadıköy'de oynanan bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 19:47 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 20:15
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 14. haftasında nefesler tutuldu. Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide kozlarını paylaşıyor. Kadıköy'de oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ 11'LERİ:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Asensio, Nene, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Galatasaray: Uğurcan, Davinson, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış Alper, Osimhen

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçı 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başladı.

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Chobani Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KRİTİK DERBİ

Dünya futbol tarihinde önemli bir yere sahip olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bir kez daha sahne alıyor. Domenico Tedesco yönetiminde ligde istikrarlı bir grafik çizen sarı-lacivertliler, ezeli rakibine karşı 6'da 6 yapmanın yollarını ararken, 1 puan farkla zirvede yer alan sarı-kırmızılılar ise Okan Buruk önderliğinde konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

FENERBAHÇE MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

GALATASARAY MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİNDE 404. RANDEVU

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 17 Ocak 1909 tarihinde başlayan rekabette iki takım bugüne kadar 403 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu mücadelelerde sarı-lacivertliler 149 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar da 1'i hükmen olmak üzere 130 defa rakibini mağlup etti. İki takım 124 müsabakada ise yenişemedi. Bu maçlarda Kanarya'nın 543 golüne, Aslan 502 golle karşılık verdi.

DOMENICO TEDESCO VE OKAN BURUK'UN DERBİ KARNESİ

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynananan bu maça kadar 2 derbi maçına çıkan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, bu maçlarda Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederken, Beşiktaş deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönmeyi başardı. Okan Buruk ise Galatasaray'ın başına geçtikten sonra Fenerbahçe'ye karşı başarılı bir performans ortaya koydu. Sarı-kırmızılı ekibin başında Fenerbahçe'ye karşı 6 lig ve birer TFF Süper Kupa ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıkan tecrübeli teknik adam, bu maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Okan Buruk'un Galatasaray'ı, Fenerbahçe'ye deplasmanda mağlup olmazken, Beşiktaş'a karşı 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

KEREM AKTÜKOĞLU ESKİ TAKIMINA KARŞI

Yaz transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, 1 Aralık Pazartesi günü oynanan derbide forma giymesi halinde eski takımı Galatasaray'a karşı sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkıyor. Benfica'dan transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu, 2020-2024 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı giymişti.

ASENSIO İSTATİSTİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio istatistikleri ile son haftanın parlayan ismi olmayı sürdürüyor. Takımın yükselişinde en önemli pay sahibi olan isimlerin başında gelen 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon 8'i 11'de olmak üzere 9 karşılaşmada forma giydi. Bu maçlarda 6 gole imza atan Asensio, son 5 maçta ise 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

LİGİN EN İYİ AVERAJA SAHİP TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'deki 18 takım arasında en iyi averaja sahip takım konumunda. Ligdeki 13 müsabakada 28 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde ise 8 gol gördü. "Cimbom" artı 20 averajla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (18) önünde yer alıyor. Galatasaray, Fenerbahçe'nin (30) ardından ligin en golcü ikinci, Göztepe'den (6) sonra en iyi savunma yapan ikinci ekibi olarak dikkati çekiyor.

SÜPER LİG'DE 137. MAÇ

İki takım, bu maça kadar Süper Lig tarihinde ise 136 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 53 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar da 38 defa 3 puanla ayrılan taraf olurken, 45 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 164, sarı-kırmızılılar ise 133 gol attı.

SON 10 MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN

Bu mücadeleye kadar ezeli rakipler arasında 8'si lig, 1'er de Turkcell Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 3 kez kazandı. 2 mücadele de berabere sona erdi.

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI HAKEMİ

Fenerbahçe - Galatasaray derbisini hakem Yasin Kol yönetiyor. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapıyor. Mücadelenin 4. hakemi ise Ali Yılmaz. Trabzon bölgesi hakemi olan Yasin Kol kariyerinde ilk kez bu derbide görev alıyor. Fenerbahçe-Galatasaray maçı VAR hakemi Ali Şansalan olurken, AVAR'da ise Hakan Yemişken ve İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapıyor.

ASpor CANLI YAYIN

