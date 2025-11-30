GALATASARYA HABERİ - Osimhen’den derbi mesajı! “Bu maçlar için buradayım”

US Gilloise karşılaşmasında Osimhen, Lemina, Singo, Yunus, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Eren, Metehan ve Kazımcan'dan yoksun çıkan Galatasaray'da yük daha da artmıştı. Mücadelenin hemen ardından bu listeye Jakobs'un sakatlığı da eklenmiş, Okan Buruk yalnızca tek değişiklik yapabilmişti.

OSIMHEN VE LEMINA DÖNÜYOR Derbide cezalı Eren ve Metehan'ın yanı sıra Sallai de forma giyemeyecek. Sakat oyunculardan Osimhen ve Lemina'nın dönüşü ise büyük moral oldu. Singo ve Jakobs kesin yok; Yunus, Kaan ve Berkan için yoğun tedavi sürüyor ancak teknik heyetin derbi planlamasında bu üç futbolcu düşünülmüyor.