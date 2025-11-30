CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARYA HABERİ - Osimhen’den derbi mesajı! “Bu maçlar için buradayım”

GALATASARYA HABERİ - Osimhen’den derbi mesajı! “Bu maçlar için buradayım”

Fenerbahçe derbisine 1 gün kala Galatasaray'da sakatlık krizi sürerken Victor Osimhen'den takım arkadaşlarına net bir mesaj geldi. Nijeryalı yıldız, "Bu kulüp beni bu maçlar için transfer etti. Gerekirse risk alıp sahaya çıkacağım" sözleriyle derbiye damga vuracak bir kararlılık gösterdi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 09:17
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARYA HABERİ - Osimhen’den derbi mesajı! “Bu maçlar için buradayım”

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe ile kritik bir derbiye çıkmaya hazırlanıyor. Son haftalarda sakatlıklar ve cezalar sebebiyle zor günler yaşayan sarı-kırmızılılarda, Victor Osimhen'den gelen iyi haber teknik heyetin elini rahatlattı.

GALATASARYA HABERİ - Osimhen’den derbi mesajı! “Bu maçlar için buradayım”

US Gilloise karşılaşmasında Osimhen, Lemina, Singo, Yunus, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Eren, Metehan ve Kazımcan'dan yoksun çıkan Galatasaray'da yük daha da artmıştı. Mücadelenin hemen ardından bu listeye Jakobs'un sakatlığı da eklenmiş, Okan Buruk yalnızca tek değişiklik yapabilmişti.

GALATASARYA HABERİ - Osimhen’den derbi mesajı! “Bu maçlar için buradayım”

OSIMHEN VE LEMINA DÖNÜYOR

Derbide cezalı Eren ve Metehan'ın yanı sıra Sallai de forma giyemeyecek. Sakat oyunculardan Osimhen ve Lemina'nın dönüşü ise büyük moral oldu. Singo ve Jakobs kesin yok; Yunus, Kaan ve Berkan için yoğun tedavi sürüyor ancak teknik heyetin derbi planlamasında bu üç futbolcu düşünülmüyor.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARYA HABERİ - Osimhen’den derbi mesajı! “Bu maçlar için buradayım”

"BU MAÇLAR İÇİN TRANSFER EDİLDİM"

Milli takım kampında sakatlanan Victor Osimhen, 10 gün boyunca topa dokunamamış; Gençlerbirliği ve US Gilloise maçlarında görev alamamıştı. Cuma günü bireysel saha çalışmalarına başlayan yıldız golcü, derbide oynamak için büyük istek duyuyor.

GALATASARYA HABERİ - Osimhen’den derbi mesajı! “Bu maçlar için buradayım”

Sabah'ta yer alan habere göre, takım arkadaşlarıyla yaptığı sohbetlerde Osimhen'in şu sözleri söylediği öğrenildi:

"Fenerbahçe derbisinin önemini ve taraftarlar için anlamını biliyorum. Bu heyecanı geçen sezon yaşadım. Galatasaray beni böyle büyük maçlar için transfer etti. Gerekirse risk alacağım ve sahaya çıkıp yüzde yüzümü vereceğim."

F.Bahçe'de G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Tedesco...
G.Saray'da 2 ayrılık birden!
DİĞER
Paul Onuachu'dan son 4 yılda tam isabet! Nijeryalı yıldız zirveye yerleşti...
CHP'ye "Eko"sistem ipotek koydu! Formalite kurultay "Özgür" olmayan genel başkan... Kılıçdaroğlu ve sadık vekillere ihraç tehdidi
Tedesco'dan flaş G.Saray sözleri!
Rafa Silva krizinde yeni gelişme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor-Göztepe maçı detayları Antalyaspor-Göztepe maçı detayları 08:42
"Pamuklara sarması lazım" "Pamuklara sarması lazım" 08:29
Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı detayları! Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı detayları! 07:24
Tottenham'a evinde Fulham şoku! Tottenham'a evinde Fulham şoku! 01:08
Atletico'ya 3 puanı Sörloth getirdi! Atletico'ya 3 puanı Sörloth getirdi! 01:08
Leao attı Milan 3 puanı kaptı! Leao attı Milan 3 puanı kaptı! 01:08
Daha Eski
Tottenham'a evinde Fulham şoku! Tottenham'a evinde Fulham şoku! 01:07
Atletico'ya 3 puanı Sörloth getirdi! Atletico'ya 3 puanı Sörloth getirdi! 01:02
Leao attı Milan 3 puanı kaptı! Leao attı Milan 3 puanı kaptı! 00:59
Fırtına geri düşse de kazanmayı bildi! Fırtına geri düşse de kazanmayı bildi! 00:45
Tekke: Oyuncu kaybetmek istemiyorum Tekke: Oyuncu kaybetmek istemiyorum 00:45
Skriniar'dan flaş Osimhen ve Icardi itirafı! Skriniar'dan flaş Osimhen ve Icardi itirafı! 00:45