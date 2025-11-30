GALATASARYA HABERİ - Osimhen’den derbi mesajı! “Bu maçlar için buradayım”
Fenerbahçe derbisine 1 gün kala Galatasaray'da sakatlık krizi sürerken Victor Osimhen'den takım arkadaşlarına net bir mesaj geldi. Nijeryalı yıldız, "Bu kulüp beni bu maçlar için transfer etti. Gerekirse risk alıp sahaya çıkacağım" sözleriyle derbiye damga vuracak bir kararlılık gösterdi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe ile kritik bir derbiye çıkmaya hazırlanıyor. Son haftalarda sakatlıklar ve cezalar sebebiyle zor günler yaşayan sarı-kırmızılılarda, Victor Osimhen'den gelen iyi haber teknik heyetin elini rahatlattı.
US Gilloise karşılaşmasında Osimhen, Lemina, Singo, Yunus, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Eren, Metehan ve Kazımcan'dan yoksun çıkan Galatasaray'da yük daha da artmıştı. Mücadelenin hemen ardından bu listeye Jakobs'un sakatlığı da eklenmiş, Okan Buruk yalnızca tek değişiklik yapabilmişti.
OSIMHEN VE LEMINA DÖNÜYOR
Derbide cezalı Eren ve Metehan'ın yanı sıra Sallai de forma giyemeyecek. Sakat oyunculardan Osimhen ve Lemina'nın dönüşü ise büyük moral oldu. Singo ve Jakobs kesin yok; Yunus, Kaan ve Berkan için yoğun tedavi sürüyor ancak teknik heyetin derbi planlamasında bu üç futbolcu düşünülmüyor.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Milli takım kampında sakatlanan Victor Osimhen, 10 gün boyunca topa dokunamamış; Gençlerbirliği ve US Gilloise maçlarında görev alamamıştı. Cuma günü bireysel saha çalışmalarına başlayan yıldız golcü, derbide oynamak için büyük istek duyuyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, takım arkadaşlarıyla yaptığı sohbetlerde Osimhen'in şu sözleri söylediği öğrenildi:
"Fenerbahçe derbisinin önemini ve taraftarlar için anlamını biliyorum. Bu heyecanı geçen sezon yaşadım. Galatasaray beni böyle büyük maçlar için transfer etti. Gerekirse risk alacağım ve sahaya çıkıp yüzde yüzümü vereceğim."