Galatasaray'da derbi hazırlıkları tamam!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı dev derbinin hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, maçın taktik organizasyonuyla sona erdi.
Victor Osimhen, Mario Lemina ve Yunus Akgün, Fenerbahçe derbisi öncesi son antrenmanda yer aldı.
Galatasaray Futbol Takımı, 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadı'nda Fenerbahçe ile saat 20.00'de karşılaşacak.