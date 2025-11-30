CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da derbi hazırlıkları tamam!

Galatasaray'da derbi hazırlıkları tamam!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 19:53
Galatasaray'da derbi hazırlıkları tamam!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı dev derbinin hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, maçın taktik organizasyonuyla sona erdi.

Victor Osimhen, Mario Lemina ve Yunus Akgün, Fenerbahçe derbisi öncesi son antrenmanda yer aldı.

Galatasaray Futbol Takımı, 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadı'nda Fenerbahçe ile saat 20.00'de karşılaşacak.

