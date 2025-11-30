En golcüsü Icardi

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Son yıllarda golcülerinden yana yüzü gülen sarı-kırmızılılarda Mauro İcardi'nin F.Bahçe karşısındaki başarılı formu da dikkat çekiyor. Ezeli rakibine karşı parçalı forma altında 5 kez rakip olan Arjantinli futbolcu 3 gol atmayı başardı.

Sneijder, Hodzic ve Sejdic ile birlikte G.Saray forması altında F.Bahçe'ye karşı en fazla gol atan yabancı futbolcu olan İcardi, yarın rekoru kırmak istiyor.

Geride kalan 5 karşılaşmada 3 gol atan ve bir de asist yapan İcardi, tam 4 skor katkısı üretti. Bu maçlardan birisi de F.Bahçe'nin sahadan çekildiği ve sadece 3 dakika oynanan Süper Kupa finali oldu.

Ayrıca Süper Lig'de attığı 7 golle krallık yarışında Onuachu ve Shomurodov'u takip eden tecrübeli futbolcu, Türkiye'de bambaşka bir performans sergiliyor.

İcardı 3 golünü de 3 farklı statta kaydetti.