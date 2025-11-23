Tribünler tıklım tıklım

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray taraftarları, Gençlerbirliği maçında Rams Park'ı tamamen doldurdu. Maç öncesi ısınmada futbolcularını coşkulu tezahüratlarla karşılayan sarı-kırmızılılar, 90 dakika boyunca bir an bile susmadı. Futbolcuları tek tek tribüne çağıran taraftarlar, özellikle Barış Alper Yılmaz'a olağanüstü bir sevgi gösterisi yaptı. Sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayan Osimhen, Berkan Kutlu, Yunus Akgün ve Uğurcan Çakır maçı tribünden takip etti.