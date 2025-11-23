Spor yazarları Galatasaray-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Okan Buruk'un sosyal medyadan etkilenerek kurduğu ilk yarı kadrosu yanlışlarla doluydu. Bir takımın elinde Icardi gibi bir golcü varsa ve sakat değilse kulübede oturmaz. Çünkü adamın genlerinde gol atmak var! Okan hocanın yanlışlarını maalesef sakatlanan oyuncular düzeltti. Singo çıkıp Sallai beke geçince Icardi'yi almak zorunda kaldı. Ama Lemina çıktığında Yusuf'u oyuna sokması, Nasreddin Hoca'nın 'Ya Tutarsa' diye göle maya çalması gibiydi.
Sezon başından beri hiç oynamamış Yusuf'u oyuna sokması büyük hataydı. O Yusuf top tutamadı, pas veremedi, ikili mücadelelerde kayboldu, girdiği iki net pozisyonu da güvensizlikten gole çeviremedi. Okan hoca yanlışlarından ders almış olacak ki Yusuf'u çıkarıp İlkay'ı alarak doğruyu buldu. Çünkü İlkay bir lider, bir virtüöz ve Galatasaray'ın oyun aklı.
İlkay ile birlikte G.Saray ritmini buldu. İlk yarıda varlık gösteremeyen Leroy Sane bile kendine gelip etkili olmaya başladı. Icardi ve İlkay Gündoğan hamlesi, G.Saray'ın geriden gelmesini ve zaferi elde etmesini sağladı. Özellikle İcardi'nin attığı gol, kalite kokuyordu. Tam bir golcü vuruşuydu. Barış Alper Yılmaz'ı alkışlıyorum! Onu tribünlerde yuhalayanı bir kez daha kınıyorum.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Zorlu bir İspanya milli maçı oynamasına rağmen milli takımdan gelen yabancıların patır patır sakatlandığı dönemde Barış'ın ne kadar iyi bir profesyonel olduğuna, yürekten oynadığına, tekmeye kafa soktuğuna ve G.Saray'ın kazanması için müthiş mücadele ettiğine tüm Galatasaraylılar şahit olmuştur. Barış'ı yuhalayanlar şimdi önünde diz çöküp özür dilemelidir.
ZEKİ UZUNDURUKAN - GÖRDÜNÜZ MÜ ICARDI'Yİ
Galatasaray, çok iyi başladığı maçta bir türlü golü bulamayınca, gereksiz bir telaşın içine girdi. Zaten Osimhen'in yokluğu nedeniyle adeta karaları bağlayan görüntüde bir sarı-kırmızılı ortam oluşmuştu maçtan önce. Oysa Rakip Gençlerbirliği idi. Ligin en zayıf halkalarından birine karşı bu telaş, bu sakar futbol da neyin nesiydi ilk yarıda. Bir de bunların üzerine ilk yarıda Lemina ve Singo'nun sakatlanıp çıkması, RAMS Park tribünlerinin adeta yüreğini ağzına getirdi. İlk 45'te Barış Alper ve Icardi ile iki kez direğe takılan Galatasaray'da Sane ve Sara karşı karşıya pozisyonlarda cılız şutlar atınca tribünler adeta saç baş yolmaya başladı.
Bu kadar tahrip gücü yüksek Galatasaray kadrosu, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı geride kapattı. Yenilen golde başta Sanchez olmak üzere bütün savunmanın kusuru var. Uğurcan'ın yokluğunda kaleyi koruyan Günay, rakibin ayağında verdiği pasla yürekleri ağza getirdi. Ama o Günay, ilk yarıda süper bir kurtarış yapmasını da bildi. Galatasaray, yavaş oynadı, hep üçüncü bölgede göründü ama sahada bir lider oyuncu olmayınca panik butonuna basılmış bir şekilde koca bir 45 dakika oynadı.
Orta saha üretken olmayınca, Okan hoca ikinci yarıya İlkay hamlesini yaparak başladı. Yusuf Demir kenara geldi. Lemina'nın yerine giren Yusuf zaten hiçbir varlık gösterememişti. İlkay'ın sahadaki varlığı ile ikinci yarıda kükreyen bir Aslan izlemeye başladık. Galatasaray fabrika ayarlarına geri dönünce üst üste goller geldi. Önce Kazımcan'ın pasını İcardi gole çevirdi. Ardından Sane'nin pasında adeta şimşek gibi rakip ceza sahasına giren İcardi vurdu, kaleciden dönen topu Barış Alper ağlara gönderdi.
RAMS Park tribünleri, Binbir Gece Masalları'nı yaşadı. Galatasaray yüksek tempo ile oynayınca, G.Birliği'ni sahadan sildi. Barış Alper dünkü maçta tam bir patlama yaptı. Icardi için 'Kilolu, gitsin işe yaramaz artık' diyenlere 'Arkadaşlar eleştirdiğiniz oyuncu Icardi! Erken konuşmayın!' dedim hep. Bu yorumları yapanlar, dün gördüler mi Icardi'yi!
Gençlerbirliği, sahada 10 kişi kalmasına rağmen oyundan hiç kopmadı ve ikinci golü buldu. İkinci golde Günay'ın çıkıp topu alması gerekirdi. Galatasaray için Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde iyi bir moral oldu. İlk yarıdaki oyun, düşündürücü! Ama ikinci yarıdaki futbol, daha iyiydi. Maçın son bölümünde Ahmet Kutucu'nun kaçırdığı bir gol var ki... Kaçırmak daha zordu. Ahmet bunu başardı! Cuma gecesi A Spor'daki yayınımda 'Barış Alper için patlama maçı olur. Icardi de ikinci yarıda girer golünü atar' demiştim. Maçı kafamda oynadığım için bu net detayları vermiştim. Şimdi Galatasaray'dan salı günü bir Avrupa zaferi daha bekliyoruz.
Galatasaray sakatlıklar, idari cezalılar ve Şampiyonlar Ligi maçı düşünülerek zorunlu rotasyonla çıktığı maça önde baskı ve istekle başladı. Barış etkiliydi süratli çıkışlarında ona destek gelmeyince ileride yalnız kaldı. Gol hunisi içinde çoğalamadılar asist yapacak kimseyi bulamadı. Sane ve Sara hep bir hamle geç kaldılar. Lemina'nın sakatlığı sıkıntı yarattı. Ceza alanında ikinci kez topla buluşan Gençlerbirliği golü buldu.
Singo'da sakatlanınca revire dönen Galatasaray'da Icardi santrafora Barış sola Sallai savunmanın sağına geldi. Oyun gücü bir miktar düşmesine rağmen rakip ceza alanında ilk yarıda 31 kez topla buluşan Galatasaray içeriye atmakta zorlandı.
Ombudsman İlkay oyuna girdi Galatasaray gerçek kimliğini buldu sıklet atladı sanki arka arkaya goller geldi. Zor oldu ama galip gelmeyi bildi. Ozan Ergün'ün tecrübe ihtiyacı var. 48'de Barış-Thalisson pozisyonunda Galatasaray penaltı bekledi devam kararı doğru. Thalisson'un ikinci sarıdan kırmızısı hakemin yorumu. 63'te Göktan'ın uzaktan gelerek toptan sonra Sallai'nin kavalına basmasına kırmızı göstermeliydi. Çünkü uzaktan gelen Göktan hem topu hem rakibi görüyor ama hiç önlem almıyor. Bir başkası aksini düşünebilir. 81'de kendi oynadığı topta Tongya'nın baldırından eline geliyor devam kararı doğru. 90+4 de Sallai kırmızısı doğru lakin VAR'a bırakmadan kendisi ihraç edebilmeliydi.