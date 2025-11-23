Spor yazarları Galatasaray-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Singo'da sakatlanınca revire dönen Galatasaray'da Icardi santrafora Barış sola Sallai savunmanın sağına geldi. Oyun gücü bir miktar düşmesine rağmen rakip ceza alanında ilk yarıda 31 kez topla buluşan Galatasaray içeriye atmakta zorlandı.