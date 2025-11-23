CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Ne de olsa kral

Ne de olsa kral

Ülkesinden geç döndüğü için eleştirilen Arjantinli süper yıldız, attığı golle Aslan’ı yenik durumdan kurtarıp ateşledi. 2. golde de kaleciden dönen vuruşunu Barış golle bitirdi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ne de olsa kral

Gençlerbirliği karşısına Osimhen'in sakatlığı, İcardi'nin takıma geç katılmasıyla adeta golcüsüz çıkan Galatasaray, Arjantinli süper yıldızıyla müthiş bir geri dönüşe imza attı. Maçtan önce Okan Buruk'un, "İcardi'nin ailevi nedenlerden dolayı seyahati olmuştu, geç katıldı. İlk 11'de başlamıyor. Oyunun devamında kullanacağız" sözlerinin ardından 40'ta sakatlanan Singo'nun yerine giren Kral İcardi, yenik duruma düşen takımını ipten aldı.

LİGDE ICARDI AVRUPA'DA OSIMHEN

Geç geldiği için eleştirilen Arjantinli Kral, 55'te Kazımcan'ın ortasını ağlara gönderdi ve bu eleştirileri susturdu. Attığı golle tribünleri ateşleyen İcardi'nin, 2 dakika sonrasında kaleciyle karşı karşıya vuruşu kaleciden dönüp Barış'ın önünde kaldı. Barış da tabelayı 2-1 yaptı. 32 yaşındaki Tangocu, 16. maçında 7 golle Galatasaray'ın ligde en golcü ismi oldu. 9 golle Aslan'ın en golcü ismi Osimhen ise bu gollerin 6'sını Şampiyonlar Ligi'nde kaydetti.

ICARDI: SAHADA CEVAP VERİRİM

"Zor bir maçtı. Biz zaten zor olacağını biliyorduk. Gol yedikten sonra daha da zorlaştı. İkinci yarıya gollerle başladık ve kazandık. Ara sonrası dönmek önemli. 3 günde 1 maç oynuyoruz. Ciddi sakatlık geçirdim. Medyada çok fazla şey söyleniyor, özellikle arada Arjantin'e gitmemle ilgili. 5 aydır kızlarımı göremiyordum. Kızlarımı görmem çok iyi oldu. Saha dışında kendimi açıklamak zorunda değilim, saha içinde cevap veririm."

3

32 yaşındaki İcardi, Süper Lig'de en son 10. haftada Aslantepe'de 26 Ekim'de oynanan 3-1 kazandıkları Göztepe maçında ağları havalandırmıştı.

ICARDI'YE DALYA PLAKETİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi'ye sarı-kırmızılı formayla 100 maçı geride bırakmasından dolayı plaket ve isminin yazılı olduğu 100 numaralı formayı takdim etti. 102 maça çıkan Arjantinli golcü, 67 gol ve 22 asistlik katkı sağladı.

