Icardi'ye talip çıktı! Israrla takıma getirmek istiyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Arjantin basını, tecrübeli golcüyü transfer etmek isteyen takımı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Maç sonu yaptığı açıklamada kendisine gelen eleştirilere yanıt veren deneyimli santrforun geleceği merak ediliyor.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde Icardi'nin geleceğiyle ilgili bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Icardi, Galatasaray'ın çok önemli bir oyuncusu. Galatasaray'a verdiği hizmet tartışılmaz. Sakatlığı sonrası iyileşme süreci uzun sürdü. Sözleşme konusu bugünün işi değil. Önümüzde devre arasına kadar bir zaman dilimi var. Bu süreçte talepler olabilir ama bunu bir kişiye özel yapamazsın. Hepsi belirli dönemde yapılabilecek şeyler. Bugün için erken. Değerlendirmeyi o zaman hocamızla birlikte yapacağız." ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyan 32 yaşındaki oyuncuya İtalya ve Meksika'dan ilgi olduğu öne sürülürken, son iddia Arjantin'den geldi.
Haberde deneyimli golcünün Arjantin'e dönmesinin zor olduğu belirtilse de River Plate'li taraftarların, Icardi'nin takıma katılacağından umutlu olduğu aktarıldı.
Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez, geçtiğimiz günlerde Arjantin'de Icardi ile katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, "Mauro, Arjantin'e geri dönerse yalnızca River Plate'de oynar. Boca kesinlikle yasak." ifadelerini kullanmıştı.