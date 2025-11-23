CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Icardi'ye talip çıktı! Israrla takıma getirmek istiyor

Icardi'ye talip çıktı! Israrla takıma getirmek istiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Arjantin basını, tecrübeli golcüyü transfer etmek isteyen takımı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 12:35
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Icardi'ye talip çıktı! Israrla takıma getirmek istiyor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-2'lik skorla mağlup eden Galatasaray'da Mauro Icardi gündem olmaya devam ediyor.

Icardi'ye talip çıktı! Israrla takıma getirmek istiyor

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Arjantinli futbolcu, Başkent ekibine karşı alınan kritik galibiyetin mimarlarından biri oldu.

Icardi'ye talip çıktı! Israrla takıma getirmek istiyor

Yedek kulübesinde başladığı mücadelenin 40. dakikasında oyuna dahil olan yıldız futbolcu, 55. dakikada skoru eşitlerken, 57. dakikada gelen golün de hazırlayıcısı oldu.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Icardi'ye talip çıktı! Israrla takıma getirmek istiyor

Maç sonu yaptığı açıklamada kendisine gelen eleştirilere yanıt veren deneyimli santrforun geleceği merak ediliyor.

Icardi'ye talip çıktı! Israrla takıma getirmek istiyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde Icardi'nin geleceğiyle ilgili bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Icardi, Galatasaray'ın çok önemli bir oyuncusu. Galatasaray'a verdiği hizmet tartışılmaz. Sakatlığı sonrası iyileşme süreci uzun sürdü. Sözleşme konusu bugünün işi değil. Önümüzde devre arasına kadar bir zaman dilimi var. Bu süreçte talepler olabilir ama bunu bir kişiye özel yapamazsın. Hepsi belirli dönemde yapılabilecek şeyler. Bugün için erken. Değerlendirmeyi o zaman hocamızla birlikte yapacağız." ifadelerini kullandı.

Icardi'ye talip çıktı! Israrla takıma getirmek istiyor

Sarı-kırmızılı kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyan 32 yaşındaki oyuncuya İtalya ve Meksika'dan ilgi olduğu öne sürülürken, son iddia Arjantin'den geldi.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Icardi'ye talip çıktı! Israrla takıma getirmek istiyor

RIVER PLATE İSTİYOR

El Crack Deportivo'da yer alan habere göre; River Plate, Mauro Icardi'yi transfer etmek istiyor.

Icardi'ye talip çıktı! Israrla takıma getirmek istiyor

Arjantin ekibinin ezeli rakibi Boca Juniors'ın Paulo Dybala'yı transfer etmeye hazırlandığı ve River'ın da bu transfere Icardi transferiyle karşılık vermek istediği belirtildi.

Icardi'ye talip çıktı! Israrla takıma getirmek istiyor

River Plate Teknik Direktörü Marcelo Gallardo'nun tecrübeli forvetin transferini hayal ettiği ve Arjantin ekibinin de bu hayali gerçekleştirmek istediği vurgulandı.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Icardi'ye talip çıktı! Israrla takıma getirmek istiyor

Haberde deneyimli golcünün Arjantin'e dönmesinin zor olduğu belirtilse de River Plate'li taraftarların, Icardi'nin takıma katılacağından umutlu olduğu aktarıldı.

Icardi'ye talip çıktı! Israrla takıma getirmek istiyor

Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez, geçtiğimiz günlerde Arjantin'de Icardi ile katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, "Mauro, Arjantin'e geri dönerse yalnızca River Plate'de oynar. Boca kesinlikle yasak." ifadelerini kullanmıştı.

D&R REKLAM
G.Saray'dan Singo açıklaması! Sakatlığı...
DİĞER
Fenerbahçe'de yıldız futbolcu 11'e dönüyor! Tedesco'dan değişim kararı...
Kurultay öncesi mesajı verdi! Kılıçdaroğlu ile en son görüşen isim TAKVİM'e konuştu: "İddianameyi gördü yolsuzluğa inandı"
Frankfurt’tan Szymanski hamlesi!
Saran'dan limit planı! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Singo açıklaması! Sakatlığı... G.Saray'dan Singo açıklaması! Sakatlığı... 11:57
Esenler Erokspor-Sivasspor maçı ne zaman? Esenler Erokspor-Sivasspor maçı ne zaman? 11:34
Pistons'tan üst üste 12. galibiyet Pistons'tan üst üste 12. galibiyet 11:23
Las Vegas Grand Prix'sinde kazanan Verstappen Las Vegas Grand Prix'sinde kazanan Verstappen 11:21
Van Spor FK-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? Van Spor FK-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? 11:21
İngilizler duyurdu! F.Bahçe'den çok konuşulacak transfer İngilizler duyurdu! F.Bahçe'den çok konuşulacak transfer 11:12
Daha Eski
Iğdır FK-Erzurumspor FK maçı ne zaman? Iğdır FK-Erzurumspor FK maçı ne zaman? 11:11
Saran'dan limit planı! Transfer... Saran'dan limit planı! Transfer... 11:10
Ümraniyespor-Bodrum FK maçı ne zaman? Ümraniyespor-Bodrum FK maçı ne zaman? 10:45
Ergün'ün kırmızı kart kararları doğru mu? Trio ekibi yorumladı Ergün'ün kırmızı kart kararları doğru mu? Trio ekibi yorumladı 10:44
Alanyaspor-Kasımpaşa maçı detayları! Alanyaspor-Kasımpaşa maçı detayları! 10:19
Singo'nun durumu belli oldu! F.Bahçe derbisinde... Singo'nun durumu belli oldu! F.Bahçe derbisinde... 10:17