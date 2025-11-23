Icardi'ye talip çıktı! Israrla takıma getirmek istiyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde Icardi'nin geleceğiyle ilgili bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Icardi, Galatasaray'ın çok önemli bir oyuncusu. Galatasaray'a verdiği hizmet tartışılmaz. Sakatlığı sonrası iyileşme süreci uzun sürdü. Sözleşme konusu bugünün işi değil. Önümüzde devre arasına kadar bir zaman dilimi var. Bu süreçte talepler olabilir ama bunu bir kişiye özel yapamazsın. Hepsi belirli dönemde yapılabilecek şeyler. Bugün için erken. Değerlendirmeyi o zaman hocamızla birlikte yapacağız." ifadelerini kullandı.