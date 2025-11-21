Galatasaray’dan 4 futbolcu için sağlık raporu! Osimhen’de son durum ne?
Galatasaray, milli aradan sakat dönen oyuncularının güncel durumunu paylaştı. Osimhen, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Yunus Akgün'ün tedavi süreçleri kulüp tarafından detaylandırıldı. İşte Galatasaray'ın açıklaması… (GS spor haberleri)
Galatasaray, milli takımlardan dönen ve sakatlık yaşayan dört futbolcusunun güncel sağlık durumunu kamuoyuyla paylaştı. Kulüp, Victor Osimhen, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Yunus Akgün'ün tedavi süreçleri hakkında bilgilendirme yaptı.
Açıklamaya göre; adduktör kas grubunda ikinci derece zorlanma (strain) tespit edilen Kaan Ayhan ile alt adalesinde grade 2 strain bulunan Berkan Kutlu, günü tedavi programlarıyla geçirdi.
Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışan Yunus Akgün, hem salonda hem sahada adaptasyon çalışmalarını sürdürdü.
