Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile Victor Osimhen arasında kritik görüşme!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile Victor Osimhen arasında kritik görüşme!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Barış Alper Yılmaz ile Victor Osimhen arasında kritik bir görüşmenin gerçekleştiği öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025 Cuma 09:04
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile Victor Osimhen arasında kritik görüşme!

Bu sezona etkileyici bir başlangıç yapan Barış Alper Yılmaz, ilk iki hafta Gaziantep (2) ve Karagümrük (1) ağlarını havalandırmış ancak sonrasında suskun kalmıştı. Sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Victor Osimhen sıradaki Gençlerbirliği ve U.S Gilloise maçlarını kaçıracak. Sabah'ın haberine göre son dönemde Galatasaray taraftarı ile arası açılan milli futbolcuyu Osimhen motive etmeye başladı.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile Victor Osimhen arasında kritik görüşme!

Osimhen'in Barış Alper Yılmaz ile yaptığı görüşmede futbolcuya, "İspanya'ya karşı harika oynadın. Devamını G.Saray'da getireceksin. Yanındayım ve sana güveniyorum'' ifadelerini kullandı. 3 aydır fileleri sarsamayan Barış, ileri uçta başlayacağı Gençlerbirliği maçında gol orucunu bozmaya konsantre oldu.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile Victor Osimhen arasında kritik görüşme!

ELİNDE ÇATLAK VAR!

Ayrıca futbolcunun yapılan kontrollerde sol elinde çatlak tespit edildiği öğrenildi. Fakat futbolcunun fedakarlık yaparak sahaya çıkacağı aktarıldı.

SON DAKİKA
