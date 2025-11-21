Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile Victor Osimhen arasında kritik görüşme!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Osimhen'in Barış Alper Yılmaz ile yaptığı görüşmede futbolcuya, "İspanya'ya karşı harika oynadın. Devamını G.Saray'da getireceksin. Yanındayım ve sana güveniyorum'' ifadelerini kullandı. 3 aydır fileleri sarsamayan Barış, ileri uçta başlayacağı Gençlerbirliği maçında gol orucunu bozmaya konsantre oldu.
ELİNDE ÇATLAK VAR!
Ayrıca futbolcunun yapılan kontrollerde sol elinde çatlak tespit edildiği öğrenildi. Fakat futbolcunun fedakarlık yaparak sahaya çıkacağı aktarıldı.
DİĞER