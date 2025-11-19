CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray efsane 3 formasını Retro Koleksiyonu’yla yeniden satışa sundu!

Galatasaray efsane 3 formasını Retro Koleksiyonu’yla yeniden satışa sundu!

Galatasaray, efsane 3 formasını Retro Koleksiyonu’yla yeniden satışa sunduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 20:06
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray efsane 3 formasını Retro Koleksiyonu’yla yeniden satışa sundu!

Galatasaray Kulübü, efsane 3 formasını Retro Koleksiyonu'yla yeniden satışa sunduğunu açıkladı.

Sarı kırmızılılardan yapılan paylaşımda, "Üç forma, tek miras… Galatasaray'ın efsane formaları Retro Koleksiyonu'yla şimdi GSStore'da!" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

— GSStore (@GSStore) November 19, 2025

G.Saray'da gündem Arias! Sunulacak teklif...
Gardi'den transfer itirafı! G.Saraylı yıldızlar...
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
Başkan Erdoğan Külliye'de Zelenskiy'i kabul etti: İstanbul süreci devam etmeli
Kartal'dan Ter Stegen hamlesi! Yapılan teklif...
Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gardi'den transfer itirafı! G.Saraylı yıldızlar... Gardi'den transfer itirafı! G.Saraylı yıldızlar... 19:06
Kartal'dan Ter Stegen hamlesi! Yapılan teklif... Kartal'dan Ter Stegen hamlesi! Yapılan teklif... 18:51
Anadolu Efes'e Erkan Yılmaz'dan kötü haber! Anadolu Efes'e Erkan Yılmaz'dan kötü haber! 17:39
Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! 17:06
Süper Lig'den 5 kulübe para cezası! Süper Lig'den 5 kulübe para cezası! 16:48
G.Saray'da gündem Arias! Sunulacak teklif... G.Saray'da gündem Arias! Sunulacak teklif... 16:42
Daha Eski
F.Bahçe'de Asensio'dan flaş Galatasaray sözleri! F.Bahçe'de Asensio'dan flaş Galatasaray sözleri! 16:33
Aslan transferde gaza bastı! 4 isim birden... Aslan transferde gaza bastı! 4 isim birden... 16:08
Hentbol millilerinin tarihi başarısı! Hentbol millilerinin tarihi başarısı! 15:52
F.Bahçe'den sonra değere bindi! "İyi ki almışız" F.Bahçe'den sonra değere bindi! "İyi ki almışız" 15:32
Beşiktaş'ta Samsunspor maçı hazırlıkları! Beşiktaş'ta Samsunspor maçı hazırlıkları! 15:19
Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor! Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor! 14:47