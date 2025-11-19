Galatasaray efsane 3 formasını Retro Koleksiyonu’yla yeniden satışa sundu!

Galatasaray Kulübü, efsane 3 formasını Retro Koleksiyonu'yla yeniden satışa sunduğunu açıkladı.

Sarı kırmızılılardan yapılan paylaşımda, "Üç forma, tek miras… Galatasaray'ın efsane formaları Retro Koleksiyonu'yla şimdi GSStore'da!" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

