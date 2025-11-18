Galatasaray-Trieste MAÇI CANLI İZLE | GS maçı ne zaman ve hangi kanalda?

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda heyecan 5. hafta mücadelesiyle devam ederken, Galatasaray MCT Technic ile İtalya temsilcisi Pallacanestro Trieste sahneye çıkıyor. Başantrenör Yakup Sekizkök önderliğinde sezona fırtına gibi başlayan sarı-kırmızılı ekip, geride kalan dört karşılaşmanın tamamını kazanarak grubun zirvesine yerleşmiş durumda. Namağlup unvanını korumayı hedefleyen Galatasaray, taraftarı önündeki iç saha atmosferinden güç alarak bu kritik maçta da hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor. Peki, Galatasaray MCT Technic-Pallacanestro Trieste maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

GALATASARAY-TRIESTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. haftasında oynanacak Galatasaray MCT Technic-Pallacanestro Trieste maçı 18 Kasım Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY-TRIESTE MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Galatasaray MCT Technic-Pallacanestro Trieste maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

