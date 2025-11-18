CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray-Trieste MAÇI CANLI İZLE | GS maçı ne zaman ve hangi kanalda?

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında Galatasaray MCT Technic ile Pallacanestro Trieste karşı karşıya gelecek. Başantrenör Yakup Sekizkök yönetiminde oynadığı 4 maçı da kazanan sarı-kırmızılılar, güçlü rakibine karşı namağlup serisini sürdürmeyi amaçlıyor. İç saha avantajını kullanarak etkili bir performans ortaya koymayı hedefleyen Galatasaray hata yapmak istemiyor. Basketbolseverler ise "Galatasaray-Trieste maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Galatasaray MCT Technic-Pallacanestro Trieste maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 11:10
FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda heyecan 5. hafta mücadelesiyle devam ederken, Galatasaray MCT Technic ile İtalya temsilcisi Pallacanestro Trieste sahneye çıkıyor. Başantrenör Yakup Sekizkök önderliğinde sezona fırtına gibi başlayan sarı-kırmızılı ekip, geride kalan dört karşılaşmanın tamamını kazanarak grubun zirvesine yerleşmiş durumda. Namağlup unvanını korumayı hedefleyen Galatasaray, taraftarı önündeki iç saha atmosferinden güç alarak bu kritik maçta da hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor. Peki, Galatasaray MCT Technic-Pallacanestro Trieste maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

GALATASARAY-TRIESTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. haftasında oynanacak Galatasaray MCT Technic-Pallacanestro Trieste maçı 18 Kasım Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY-TRIESTE MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Galatasaray MCT Technic-Pallacanestro Trieste maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-TRIESTE MAÇI CANLI İZLE

GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

ASpor CANLI YAYIN

