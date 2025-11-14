Destekliyoruz

CW Enerji ile yapılan sponsorluk anlaşmasında yer alan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek birçok önemli konuya değindi. RAMS Park'ta düzenlenen sırt sponsorluğu anlaşma töreninde bahis soruşturmasında ismi geçen Eren Elmalı'nın durumuna açıklık getiren Dursun Özbek, "TFF'nin disiplin yönetmeliği çok net. Aktif sporcular, yöneticiler, antrenörler, menajerler bahis oynayamaz. G.Saray bu faaliyete her zaman destek vereceğini açıkladı. Burada hiçbir tereddüt yok. Bir konuyu vurgulamak istiyorum. TÜRK sporunun temizlenmesi, arınması hepimizin dileği. Burada hiç kimse farklı bir görüş içinde olduğumuzu düşünmemesi lazım. Şuna da dikkat etmek lazım, bu fiili işleyen kişilerin ceza alması şart ama cezanın niteliğini düşünürken biraz dikkatli olmak lazım. Eren kardeşimiz yaklaşık 5 sene önce oynamış, 4 sene 10 ay. 2 ay önce oynasaydı muafiyete girecekti. O günden sonra faaliyeti yok. Bu fiillerin bir değerlendirmesi olması lazım" diye konuştu.

KUPA ŞANLIURFA'DA OYNANMALI

Başkan Dursun Özbek, Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da yapılması gerektiğini söyledi. Geçen sezon Urfa'da finalin yarıda kaldığını hatırlatan Özbek, "Urfa'da yarım kalmış bir final var. O dönemde Urfa'daki taraftarlarımız bizi izlemek üzere maça çok ilgi göstermişti. Orada eksik kalan hikayeyi bu sene yazılabiliriz" dedi.

BAKANLIK İLE SÖZLEŞME İMZALADIK

RAMS Park'ın yanında yapılacak salon projesiyle ilgili de bilgi veren Özbek şöyle devam etti: "Stadın yanındaki 62 dönüm araziyi Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan uzun süreli kullanmak için sözleşme yaptık. Bu sözleşme kapsamında G.Saray'ın salon sporlarına hizmet edecek tesisleri yapmak üzere bir sözleşme. Ruhsatı alınca inşaata başlayacağız."