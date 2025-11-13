CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Lookman gelişmesi! Transferde Osimhen detayı...

Galatasaray'da Lookman gelişmesi! Transferde Osimhen detayı...

Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Lookman konusunda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Sarı kırmızılı yönetim, Nijeryalı oyuncuyu kadrosuna katmak için transfer planını belirledi. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 09:31
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Lookman gelişmesi! Transferde Osimhen detayı...

Son yıllarda dünyaca ünlü yıldızların transferleriyle Avrupa'da ses getiren G.Saray, yeni bir ismin daha peşine düştü. Ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesi Atalanta'dan sol kanat Ademola Lookman'ın adının sarı-kırmızılı kulüp ile anılması heyecanı artırdı. Taraftarlar sosyal medyada Nijeryalı futbolcu için özel paylaşımlar yapmaya başladı. Lookman'ın hoca değişimine rağmen Atalanta'dan ayrılmayı düşündüğü öne sürüldü.

Galatasaray'da Lookman gelişmesi! Transferde Osimhen detayı...

28 yaşındaki Lookman konusunda en büyük referans kaynağı ise Victor Osimhen oldu. Cimbom'un Osimhen transferindeki başarısı kadar iki yıldızın Nijeryalı olması umutları artırdı. Osimhen ile Lookman'ın Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaş olmalarının transfer ihtimalini yükselttiği bildirildi. Osimhen'in Galatasaray'daki başarısı ve son yıllarda takıma katılan dünyaca ünlü yıldızların Lookman'ı ikna edebileceği savunuldu. Ocak ayında önemli gelişmelerin yaşanacağı bildirildi.

Galatasaray'da Lookman gelişmesi! Transferde Osimhen detayı...

BENZER YOL HARİTASI

Ademola Lookman'ın İtalyan kulübü Atalanta ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. Ocak ayında Lookman için harekete geçmeyi planlayan Galatasaray'ın kiralama formülünü devreye aldığı kaydedildi. Sarı-kırmızılıların tıpkı Victor Osimhen transferindeki gibi bir yol haritası izleyeceği öne sürüldü.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Lookman gelişmesi! Transferde Osimhen detayı...

ATALANTA'DA HOCA DEĞİŞTİ

Galatasaray'ın yakından takip ettiği Ademola Lookman'ın Atalanta'daki teknik direktörü değişti. İtalyan kulübünde Lookman'ın sorunlar yaşadığı ve tartıştığı Ivan Juric'le yollarını ayırması öne çıktı. Atalanta'da göreve Raffaele Palladino getirildi. Hoca değişikliğinin Lookman'ın durumunu nasıl etkileyeceği takip edilecek.

F.Bahçe'den savunmaya Alaba hamlesi!
Hollandalı yıldız G.Saray'a teklif edildi!
DİĞER
Ömer Üründül, Tedesco için o maçı işaret etti! “Eğer kalıcı olmak istiyorsa…”
İmamoğlu rüşvet timini Boğaz'a gönderdi! Ünlü markaları haraca bağladı
F.Bahçe'den hücuma sürpriz hamle!
G.Saray'da Afrika Kupası krizi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Azerbaycan-İzlanda maçı ne zaman? Azerbaycan-İzlanda maçı ne zaman? 09:04
Rafa Silva futbolu bırakıyor mu? Rafa Silva futbolu bırakıyor mu? 08:36
Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılacak mı? 07:42
Bugünkü maçlar ve yayın bilgileri! Bugünkü maçlar ve yayın bilgileri! 07:16
Szymanski'ye Bundesliga kancası! Szymanski'ye Bundesliga kancası! 01:34
Rafa Silva'dan şok eden karar! Rafa Silva'dan şok eden karar! 01:24
Daha Eski
F.Bahçe'den hücuma sürpriz hamle! F.Bahçe'den hücuma sürpriz hamle! 01:14
Szymanski'ye Bundesliga kancası! Szymanski'ye Bundesliga kancası! 01:05
Süper Kupa tarihleri ve oynanacak şehirleri belli oldu! Süper Kupa tarihleri ve oynanacak şehirleri belli oldu! 00:32
Kroos'tan flaş Arda Güler sözleri! Kroos'tan flaş Arda Güler sözleri! 00:32
TFF'den bahis soruşturması hakkında yeni açıklama! TFF'den bahis soruşturması hakkında yeni açıklama! 00:32
Tedesco'nun ilk 11'i netleşti! Tedesco'nun ilk 11'i netleşti! 00:32