Galatasaray'da Lookman gelişmesi! Transferde Osimhen detayı...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Son yıllarda dünyaca ünlü yıldızların transferleriyle Avrupa'da ses getiren G.Saray, yeni bir ismin daha peşine düştü. Ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesi Atalanta'dan sol kanat Ademola Lookman'ın adının sarı-kırmızılı kulüp ile anılması heyecanı artırdı. Taraftarlar sosyal medyada Nijeryalı futbolcu için özel paylaşımlar yapmaya başladı. Lookman'ın hoca değişimine rağmen Atalanta'dan ayrılmayı düşündüğü öne sürüldü.

