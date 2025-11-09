TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da flaş Zaniolo gelişmesi! İtalyan ekibi harekete geçti
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'da kiralık olarak gönderilen Nicolo Zaniolo, Serie A'da gösterdiği performansla yeniden gündeme geldi. Udinese'nin yıldız futbolcunun bonservisini almak için sarı-kırmızılılarla temasa geçmeye hazırlandığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
Trendyol Süper Lig'de üst üste 3 şampiyonluğun ardından 4. sezonda da namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Frankfurt mağlubiyetinin ardından 3'te 3 yaparak iddiasını güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar son olarak Ajax deplasmanında 3-0 galip deplasmanda kazanmayı da hatırladı.
Okan Buruk yönetiminde hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Cimbom, ocak transfer dönemi için de transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılarda ara transfer dönemi için flaş bir iddia gündeme geldi. Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son günlerinde kiralık olarak Udinese'yegönderdiğiNicoloZaniolo için İtalyan ekibinin bonservisini almak için harekete geçeceği iddia edildi.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Takvim'in haberine göre, son haftalarda attığı gollerle Serie A'ya damgasını vuran Zaniolo için siyah-beyazlı ekibin yöneticilerinin Galatasaray ile bonservis görüşmelerine başlayabileceği aktarıldı.
Son 2 haftada gösterdiği performansla Serie A'da haftanın takımına da girmeyi başaran 26 yaşındaki yıldızı elinden kaçırmak istemeyen Udinese, bir an önce transferi bitirmek istiyor. Son 4 maçta 3 gol atmayı başaran Zaniolo, bu sezon Udinese formasıyla çıktığı 9 maçta 4 gol kaydederek etkileyici bir başlangıç yaptı.
Sezon başında Galatasaray'da geçirdiği kampın ardından Galatasaray'da da Trendyol Süper Lig'de 4 maça çıkan Zaniolo 1 asist kaydetmişti. Kampta gösterdiği performans ile Okan Buruk'un da gözüne girmeyi başaran İtalyan yıldız, başarılı teknik adamın takımda kalmasını istemesine rağmen ayrılmak istemişti.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Udinese ile Galatasaray arasındaki kiralık anlaşması satın alma opsiyonunu da barındırıyor. Zaniolo'yu 2 milyon 500 bin Euro bedelle kiralayan İtalyan ekibinin 2 farklı satın alma opsiyonu olduğu bildirilmişti.
Kiralık anlaşmasındaki şartlar gereğince, Udinese eğer NicoloZaniolo'nun bonservisinin %50'sini almak isterse Galatasaray'a 5 milyon Euro ödemesi gerekiyor. Ancak İtalyan yıldızın bonservisinin tamamını almak için ise sarı-kırmızılılara 10 milyon Euro ödemesi gerekiyor.
Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona erecek NicoloZaniolo'nun, Transfermarkt verilerine göre 12 milyon Euro'luk değeri bulunuyor.