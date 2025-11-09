Messi forması giydi

Osimhen'in kızı Hailey, ismi G.Saray ile anılan ve dünyanın gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından birisi olarak gösterilen Messi'nin forması ile poz verdi. Inter Miami forması giyen ve sırtında Messi yazan Hailey'in bu paylaşımı taraftarları da heyecanlandırdı.
