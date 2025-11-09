CANLI SKOR ANA SAYFA
Kocaelispor-Galatasaray maçı CANLI İZLE | Kocaelispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kocaelispor-Galatasaray maçı CANLI İZLE | Kocaelispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı 3-0 mağlup ederek çıkını sürdüren Cimbom, ligde de hata yapmak istemiyor. Zorlu Kocaeli deplasmanında kazanmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar, milli ara öncesi puanını 32'ye çıkartmayı hedefliyor. Kocaelispor-Galatasaray karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 16:50
Kocaelispor-Galatasaray maçı CANLI İZLE | Kocaelispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kocaelispor-Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta, büyük bir heyecana sahne olan bir mücadeleyi futbolseverlerle buluşturuyor. Kocaelispor, taraftarı önünde dev bir sınava çıkarken; karşısında Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı 3-0'la geçen ve yükselişini sürdüren Galatasaray var. Avrupa'da rüzgarı arkasına alan sarı-kırmızılı ekip, bu formunu lige de yansıtmayı hedefliyor. Okan Buruk'un öğrencileri, zorlu Kocaeli deplasmanından 3 puanla dönüp milli araya 32 puanla girmenin hesaplarını yapıyor.

KOCAELİSPOR-GALATASARAY KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

KOCAELİSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Kocaelispor-Galatasaray maçı 9 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başladı.

KOCAELİSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan Kocaelispor-Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

KOCAELİSPOR-GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Keita, Tarkan, Linetty, Agyei, Tayfur, Serdar

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Barış, Icardi, Osimhen

Buruk: Icardi ve Osimhen...
G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu!
