Kocaelispor-Galatasaray maçı CANLI İZLE | Kocaelispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kocaelispor-Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta, büyük bir heyecana sahne olan bir mücadeleyi futbolseverlerle buluşturuyor. Kocaelispor, taraftarı önünde dev bir sınava çıkarken; karşısında Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı 3-0'la geçen ve yükselişini sürdüren Galatasaray var. Avrupa'da rüzgarı arkasına alan sarı-kırmızılı ekip, bu formunu lige de yansıtmayı hedefliyor. Okan Buruk'un öğrencileri, zorlu Kocaeli deplasmanından 3 puanla dönüp milli araya 32 puanla girmenin hesaplarını yapıyor.

KOCAELİSPOR-GALATASARAY KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

KOCAELİSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Kocaelispor-Galatasaray maçı 9 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başladı.

KOCAELİSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan Kocaelispor-Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

KOCAELİSPOR-GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Keita, Tarkan, Linetty, Agyei, Tayfur, Serdar

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Barış, Icardi, Osimhen