Galatasaraylı yıldıza transfer kancası! Ajax maçında izlendi

Takvim'de yer alan habere göre; Singo'nun durumunu yakından takip eden kulüplerden biri olan Crystal Palace'ın Singo için maça gözlemci gönderdiği gönderdiği öğrenildi.