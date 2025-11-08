Galatasaraylı yıldıza transfer kancası! Ajax maçında izlendi

Şampiyonlar Ligi'nde 9 puana yükselerek ilk 8 umutlarını sürdüren Galatasaray'da diğer yandan yıldız isimlerin talipleri artıyor. Galatasaray'ın sezon başında Fransız ekibi Monaco'dan 30 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Wilfried Singo Sarı-Kırmızılı takımla çıktığı maçlardaki etkili oyunuyla dikkatleri çekmişti. Cimbom'un Ajax'ı 3-0 mağlup ettiği maçta Fildişili stoper ile ilgili önemli bir gelişme yaşanıyor. Takvim'de yer alan habere göre; Singo'nun durumunu yakından takip eden kulüplerden biri olan Crystal Palace'ın Singo için maça gözlemci gönderdiği gönderdiği öğrenildi. İngiliz ekibinin oyuncuyu sonraki maçlarda da izleyeceği ve performansının beğenilmesi durumunda devre arası ya da sezon sonunda harekete geçmeyi düşündüğü de gelen haberler arasında. Galatasaray formasıyla 8 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu 1 asiste imza attı.