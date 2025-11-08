CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'ın Kocaelispor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Galatasaray'ın Kocaelispor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Son olarak Cimbom'un bu mücadele öncesi kamp kadrosu belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 20:29 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 20:41
Galatasaray'ın Kocaelispor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Son olarak Cimbom'un bu mücadele öncesi kamp kadrosu belli oldu. Açıklanan listede; İlkay Gündoğan, Yunus Akgün ve Kazımcan Karataş kamp kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılıların, Kocaelispor müsabakasının kamp kadrosu şöyle:

"Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Mario Lemina."

