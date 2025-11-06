CANLI SKOR ANA SAYFA
Gençler fark yedi

UEFA Gençlik Ligi Lig aşaması 4. hafta maçında G.Saray U19 takımı Ajax'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar sahadan 7-2 gibi farklı bir skorla mağlup ayrılarak ilk 24 yolunda ağır bir yara aldı. Ajax forması giyen Emre Ünüvar'ın hat-trick yaptığı karşılaşmada G.Saray'ın golleri Yusuf Dağhan ve Çağrı Hakan Balta'dan geldi. Sarıkırmızılılar 3 puanla 29. sıraya geriledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 06:50
