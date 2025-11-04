Okan Buruk'tan orta saha kararı! İşte Galatasaray'ın Ajax maçı 11'i

ORTA SAHAYI ÜÇLEYECEK Orta alan her zaman olduğu gibi Torreira ile Lemina'dan oluşacak. Bu isimlere Gabriel Sara destek verecek. Sakatlanan Yunus Akgün'ün yokluğunda orta alanı üçleyecek olan Okan Buruk, kanatları da Leroy Sane ile Barış Alper Yılmaz'dan oluşturacak. İleride de her zaman olduğu gibi Victor Osimhen ter dökecek.