Okan Buruk'tan orta saha kararı! İşte Galatasaray'ın Ajax maçı 11'i

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında GalatasarayJohan Cruyff Arena'da Hollanda ekibi Ajax ile karşılaşacak. Sarı-kırmızlılar 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle aldığı 6 puanla 14. sırada yer alıyor. Ajax ise 3 maçını da kaybetti ve puansız olarak son sırada bulunuyor. Sarı kırmızılılarda Yunus Akgün'ün sakatlığı sonrası Okan Buruk ilk 11'ini belirledi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Johan Cruyff Arena'da Hollanda ekibi Ajax ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, Avrupa kupalarında bugüne kadar 331 maça çıktı. Bu mücadelelerde sarı-kırmızılılar, 118 defa sahadan galip ayrılırken, 124 kez de rakiplerine mağlup oldu. 89 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar rakip fileleri 456 kez havalandırırken, kalesinde 504 gol gördü.
Devler Ligi'nde 126. müsabaka
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde 125 karşılaşmaya yapan Galatasaray, bu mücadelelerin 31'ini kazanırken, 63 kez de kaybetti. 31 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray attığı 127 gole karşın, kalesinde 216 gole engel olamadı.
Okan Buruk'un Avrupa karnesi
Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 29 karşılaşma oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 17, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı 29 mücadelenin 12'sinde galibiyet alırken, 9'unda da yenildi. 8 müsabaka da berabere tamamlandı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildikten sonra, Liverpool'u 1-0 ve Bodo/Glimt'i de 3-1'lik skorlarla mağlup etti. Aslan, Ajax karşısında da galip ayrılıp, Avrupa kupalarındaki iyi gidişini sürdürmek istiyor. Cimbom, galibiyete uzanması durumunda 2012-2013 sezonundan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3. maçını kazanacak.
Avrupa'da son 10 deplasmanda kazanamadı
Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda son olarak 2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Manchester United'ı 3-2'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından Şampiyonlar Ligi'nde 3, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 1 ve Avrupa Ligi'nde 6 olmak üzere çıktığı 10 müsabakada 7 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.
Victor Osimhen'den 3 gol
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle takımını sırtlıyor. Osimhen çıktığı 2 müsabakada rakip fileleri 3 kez havalandırdı. 26 yaşındaki futbolcu, ayrıca sarı-kırmızılılarla üst üste 7 Avrupa kupaları maçında gol attı ve kulüp tarihinde bunu başaran ilk futbolcu oldu.
Galatasaray ile Ajax, UEFA organizasyonlarında bugüne kadar 1 kez karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'da da oynanan müsabakayı sarı-kırmızılılar, 2-1'lik skorla kaybetti. Galatasaray, Hollanda takımlarıyla ise 12 kez mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, Ajax, PSV ve AZ Alkmaar ile oynadığı bu maçlarda 2 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Aslan, Hollanda temsilcilerini deplasmanda yenemezken, son galibiyetini de 30 Ekim 2001 tarihinde PSV ile İstanbul'da oynadığı müsabakada 2-0'lık skorla elde etti.
Benoit Bastien düdük çalacak
Ajax ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu yapacak. Maçın 4. hakemi de Thomas Leonard olacak. Müsabakada VAR'da Willy Delajod, AVAR'da da Bram Van Driessche görev yapacak.
ORTA SAHAYI ÜÇLEYECEK
Orta alan her zaman olduğu gibi Torreira ile Lemina'dan oluşacak. Bu isimlere Gabriel Sara destek verecek. Sakatlanan Yunus Akgün'ün yokluğunda orta alanı üçleyecek olan Okan Buruk, kanatları da Leroy Sane ile Barış Alper Yılmaz'dan oluşturacak. İleride de her zaman olduğu gibi Victor Osimhen ter dökecek.
