Galatasaray-Göztepe maçı tıkla izle | Galatasaray-Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS maçı nasıl izlenir?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi galibiyetinin ardından İzmir ekibine karşı da aynı başarıyı göstermeyi hedefleyen Cimbom, formda rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Namağlup, 25 puanla zirvede yer alan Galatasaray'da hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı ise merak ediliyor. Okan Buruk yönetiminde iç saha avantajını kullanmak isteyen Galatasaray ile 16 puanla 5. sırada yer alan Göztepe'nin mücadelesi heyecanla bekleniyor. Futbolseverler ayrıca, "Galatasaray-Göztepe maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 13:13
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, evinde Göztepe'yi konuk edecek. Şampiyonlar Ligi'nde aldığı önemli galibiyetle moral depolayan sarı-kırmızılılar, İzmir ekibi karşısında da galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Namağlup unvanını koruyan ve 25 puanla zirvede yer alan Galatasaray'da gözler, Teknik Direktör Okan Buruk'un sahaya süreceği ilk 11'e çevrilmiş durumda. Formda bir performans sergileyen Göztepe ise 16 puanla 5. sırada bulunuyor. Heyecanla beklenen bu karşılaşma öncesinde futbolseverler, "Galatasaray-Göztepe maçı canlı izle" aramasını sürdürüyor. Peki, Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Göztepe maçı

GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Galatasaray-Göztepe maçı 26 Ekim Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta

GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Göztepe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Göztepe maçı hangi kanalda

GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray-Göztepe maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Sara, Lemina, Sane, Yunus, Barış Osimhen.

Göztepe: Lis, Furkan, Heilton, Bokele, Rhaldney, Dennis, Arda, Cherni, Olaitan, Janderson, Juan.

CİMBOM'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Ligde 8 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yoluna namağlup devam eden Cimbom, Göztepe karşısında 3 puan için sahaya çıkacak. İstanbul'da oynanacak karşılaşmada iç saha avantajını kullanmak isteyen Galatasaray, taraftarı önünde puanını 28'e çıkartıp zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. 16 puanla 5. sırada bulunan rakibine karşı hata yapmak istemeyen Okan Buruk ve öğrencilerinin nasıl performans göstereceği ise futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

Galatasaray-Göztepe maçı nasıl izlenir

GALATASARAY MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

LEROY SANE PERFORMANSINI İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir ile oynanan karşılaşmada takımının 2 golünü atan Leroy Sane, performansı ile dikkat çekmeyi sürdürüyor. Hafta içi Bodo/Glimt ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında, takımının en etkili isimlerinden biri olmayı başaran Alman futbolcunun, Göztepe maçında nasıl mücadele edeceği futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Leroy Sane istatistikleri

GÖZTEPE MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

GALATASARAY KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Galatasaray'da babasının rahatsızlığından dolayı özel izinle ülkesine giden Lucas Torreira ve tedavileri devam eden İlkay Gündoğan ile Wilfried Singo, Göztepe maçında oynamayacak. Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Davinson Sanchez ise geçen hafta Başakşehir karşısında cezasını tamamladı. Sanchez ayrıca sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve gelecek haftaki Trabzonspor karşılaşmasında yer alamayacak.

Galatasaray-Göztepe maçı kadrosu

GALATASARAY İLE GÖZTEPE ARASINDA 63. RANDEVU

Galatasaray ile Göztepe, bugüne kadar Süper Lig'de 62 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 37 kez rakibini mağlup ederken, Göz-Göz ise 12 defa sahadan 3 puanla ayrıldı. 13 maç da berabere sona erdi. Galatasaray'ın 99 golüne, Göztepe 45 golle karşılık verdi. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmaları Galatasaray, 2-1 ve 2-0'lık skorlarla kazandı.

Galatasaray-Göztepe maçları

OKAN BURUK İLE STANIMIR STOILOV 3. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov 3. kez rakip olacak. Geride kalan 2 müsabakada da kazanan Buruk'un ekibi oldu.

Okan Buruk, Stanimir Stoilov

İKİ TAKIM SON BERABERLİĞİNİ 1980 YILINDA ALDI

Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan son maçlar berabere sona ermedi. İki takım arasında son olarak 10 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da yapılan mücadele 1-1 tamamlanırken, daha sonra oynanan 20 müsabakada Aslan 18 kez kazandı, Göz-Göz ise 2 defa galibiyet sevinci yaşadı.

Galatasaray-Göztepe maçı istatistikleri

GALATASARAY'DAN GÖZTEPE'YE ÜSTÜNLÜK

İki takım arasında oynanan son 10 karşılaşmada İstanbul ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Tümü Süper Lig'de oynanan müsabakalarda Galatasaray 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf olurken, Göztepe ise 1 kez kazandı.

Galatasaray-Göztepe maçı nereden izlenir

SARI-KIRMIZILILARDAN 17 MAÇLIK SERİ

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden Galatasaray, daha sonra ligde yaptığı mücadelelerde yenilmedi. Bu süreçteki müsabakaların 16'sından 3 puanla ayrılan Aslan, 1 kez de beraberlik aldı. Cimbom, bu sezon Süper Lig'de geçtiğimiz hafta konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 2-1'lik skorla yendi.

Galatasaray-Göztepe maçı biletleri

RAMS PARK'TA 30 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, RAMS Park'ta son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys'a mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından Süper Lig'de 21, UEFA Avrupa Ligi'nde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2'şer olmak üzere yaptığı 30 resmi karşılaşmada 22 galibiyet, 8 beraberlik aldı.

Galatasaray kaç maçtır yenilmiyor

EN ÇOK GOL ATAN TAKIM

Süper Lig'de bu sezon çıktığı müsabakalarda hücumda ve defansta başarılı performans sergileyen Galatasaray, rakip fileleri 22 kez havalandırdı ve bu alanda da zirvede yer alıyor. Ligde yaptığı 9 maçın 5'inde kalesini gole kapatan Aslan, 4 golle de Göztepe'den sonra en az gol yiyen ikinci takım olarak bulunuyor.

Galatasaray istatistikleri

9 FARKLI FUTBOLCUDAN GOL KATKISI

Galatasaray'ın attığı 22 golü, 9 farklı futbolcu kaydederken, sarı-kırmızılılarda; Mauro Icardi 5, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı 3'er, Victor Osimhen ve Yunus Akgün 2'şer, İlkay Gündoğan, Lucas Torreira ile Davinson Sanchez ise 1'er gol sevinci yaşadı. Ayrıca Fatih Karagümrük mücadelesinde de Fatih Kurucuk kendi kalesine attı.

Galatasaray-Göztepe maçı sonucu

GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI HAKEMİ

Galatasaray ile Göztepe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Candaş Elbil yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise İlker Yasin Avcı olacak. TFF, VAR koltuğunda Özgür Yankaya'nın görev yapacağını açıkladı. AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Ali Yılmaz yer alacak.

Galatasaray-Göztepe maçı hakemi

ASpor CANLI YAYIN

