Galatasaray resmen açıkladı! Hoparlörden ıslık sesi verildi mi?
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i 3-1'lik skorla mağlup ettiği maçta sarı-kırmızılıların hoparlörden ıslık ve tezahürat sesi verdiği iddiaları gündem oldu. Konuyla ilgili Galatasaray'dan resmi açıklama geldi. İşte detaylar...
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 11:05Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 11:06
Temsilcimiz Galatasaray son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta maçında sahasında Bodo/Glimt'i konuk etti. Cimbom bu mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı.
Karşılaşmada RAMS Park'taki atmosfer de gündem oldu. Tribünlerden yükselen ıslık sesleri Norveç temsilcisini rahatsız ederken, Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen'in kulak tıkacı kullanmak zorunda kaldığı o görüntüler bir hayli konuşuldu.
Cimbom'da taraftarların coşkulu atmosferi Avrupa basınında da yer bulurken, Norveç medyasında ise konuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Avisa Nordland muhabiri Freddy Toresen, "Studio Glimt" adlı podcast'te yaptığı açıklamada, RAMS Park'taki yoğun ıslık sesinde muhtemelen hoparlör sisteminin de etkisinin olduğunu ileri sürdü. Galatasaray cephesinden ise bu iddialara yanıt geldi. Norveç'in Dagbladet gazetesine konuşan sarı kırmızılı kulübün medya ve iletişim yöneticisi Coşkun Gülbahar, stadyumdaki hoparlörlerden ıslık sesi verildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak şunları söyledi:
"Tabii ki, ses sadece taraftarlardan geliyor. İstanbul'daki stadımıza ilk gelişiniz mi bilmiyorum. Ama Galatasaray'ın iç saha maçları Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarında hep böyledir. Üç hafta önce Liverpool'a karşı oynadık. O zaman da aynı seviyedeydi. Türk halkının ne kadar özverili olduğunu biliyorsunuzdur, durum böyle. Tabii ki gürültü sadece taraftarlardan geliyor."