Galatasaray resmen açıkladı! Hoparlörden ıslık sesi verildi mi?

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

Temsilcimiz Galatasaray son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta maçında sahasında Bodo/Glimt'i konuk etti. Cimbom bu mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada RAMS Park'taki atmosfer de gündem oldu. Tribünlerden yükselen ıslık sesleri Norveç temsilcisini rahatsız ederken, Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen'in kulak tıkacı kullanmak zorunda kaldığı o görüntüler bir hayli konuşuldu.