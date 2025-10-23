Galatasaray'dan '38. madde' açıklaması!

Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesi üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) TFF'ye Futbol Disiplin Talimatı'nda yer alan 38. maddenin yeniden düzenlenmesini tavsiye ettiği açıklandı. İşte Galatasaray'ın yaptığı o açıklama...

'TÜRK FUTBOLUNUN GELECEĞİNE KATKI SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUZ'

'Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 16 Ocak'ta Futbol Disiplin Talimatı'nın "Sportmenliğe Aykırı Açıklamalar" başlıklı 38. maddesini "Futbolun İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar" olarak değiştirmiş, eski maddeye oranla yaptırımların daha ağır olmasının önünü açmıştı.

Bu değişiklikle birçok kulüp başkanı ve yöneticisi, "ifade özgürlüğü" çerçevesindeki açıklamaları nedeniyle disipline sevk edilmiş ve haklarında hukuka aykırı cezalar verilmişti. Galatasaray olarak, futbolun gelişimi için hayati öneme sahip olan ifade özgürlüğünün kısıtlanması ve futbolun ruhuna zarar verilmesi nedeniyle, bu düzenlemenin değiştirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde pek çok başvuru yapıldı. Ancak, tüm bu başvuruların sonuçsuz kalması üzerine de Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) nezdinde başvuruda bulunulmuştur. Yapılan başvuru, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından 26 Eylül'de ''2025/11995-S.25.17050 sayılı tavsiye kararıyla kabul edilmiştir.

KDK, "Futbolun İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar" başlıklı 38. maddenin mevcut haliyle hukuki, güvenlik, belirlilik ve ölçülülük ilkeleri bağdaşmadığını, Anayasa'nın ifade özgürlüğünü düzenleyen hükümleri ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. maddesi kapsamında ortaya konan güvencelerle uyumlu olmadığını değerlendirmiş; maddenin açık ve somut ölçütlere dayalı, öngörülebilir ve orantılı yaptırımlarla yeniden düzenlenmesi konusunda TFF Başkanlığı'na tavsiyede bulunmuştur.

Kararda, ayrıca, "futbolun marka değerine zarar verme", "kurumsal itibarın zedelenmesi" gibi soyut ve muğlak kavramların keyfî uygulamaya yol açabileceği de belirtilmiştir. Bu belirsizliğin kulüp yöneticileri, görevliler ve futbol aktörleri açısından ifade özgürlüğü üzerinde caydırıcı ve soğutucu etki yarattığı da tespit edilmiştir.

KDK, para cezaları ve hak mahrumiyeti dâhil, yaptırımların ağırlığı ile tekrara bağlanan artış hükümlerinin orantısız olduğuna, eleştiri mahiyetindeki açıklamaların dahi yaptırıma konu edilebildiğine dikkat çekmiştir.

6328 sayılı kanun uyarınca TFF'nin, bu tavsiye sonrasında kararını 30 gün içinde KDK'ya bildirmesi gerekmektedir. Karar, KDK tarafından icra için TFF Başkanlığı'na; bilgi için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı'na tebliğ edilmiştir.

Galatasaray olarak, verdiğimiz bu mücadelenin, futbolun daha adil, özgür ve öngörülebilir bir ortamda yönetilmesine ve Türk futbolunun geleceğine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Amacımız kimseyi hedef almak değildir; futbolu konuşulabilir, tartışılabilir ve gelişmeye açık bir alan haline getirmektir. Bu anlayışla hareket etmeye, futbolun ortak değerlerini korumaya ve güzelleştirmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'