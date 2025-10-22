CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Yapay zekadan Galatasaray-Bodo/Glimt maçı tahmini!

Yapay zekadan Galatasaray-Bodo/Glimt maçı tahmini!

Temsilcimiz Galatasaray'ın Bodo/Glimt'i ağırlayacağı karşılaşma öncesi yapay zeka, mücadeleye dair dikkat çeken tahminlerde bulundu. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 10:46
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yapay zekadan Galatasaray-Bodo/Glimt maçı tahmini!

Avrupa'da başarı hedefine odaklanan Galatasaray, 22 Ekim Çarşamba günü saat 19:45'te UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i ağırlayacak. Sarı-kırmızılıların kritik karşılaşması öncesi yapay zeka, mücadeleye dair dikkat çeken tahminlerde bulundu.

Yapay zekadan Galatasaray-Bodo/Glimt maçı tahmini!

Galatasaray'ın RAMS Park'ta rakipleri üzerinde kurduğu taraftar baskısına dikkat çeken tahminde Cimbom'un mücadeleye ileri uçta başlayacağı ve ilk 20 dakikada fileleri havalandırma ihtimalinin güçlü olduğu vurgulandı.

Yapay zekadan Galatasaray-Bodo/Glimt maçı tahmini!

Bodo/Glimt'in risk almaya dahalı hücumlarının sarı-kırmızılılara zorluk çıkartabileceği belirtilirken Galatasaray'ın bu oyun tarzının bir sonucu olarak Bodo'nun savunmasında oluşacak açıklardan faydalanabileceği aktarıldı.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yapay zekadan Galatasaray-Bodo/Glimt maçı tahmini!

Okan Buruk'un öğrencileri karşılaşmanın açık ara favorisi olarak görülürken Norveç ekibinin karşılık vermesinin muhtemel olduğu belirtildi. Öte yandan yapay zekanın skor tahmini, 'Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt' şeklinde oldu.

F.Bahçe'de Jhon Duran Avrupa'da gündem!
REKLAM - İdefix
DİĞER
Çocuklarımızı zehirleyen Netflix’i boykot edelim
Aziz İhsan Aktaş iddianamesinden "şaibeli kurultay" çıktı! 'Mutlak butlan'ı güçlendiren detay: CHP yönetimini rüşvetle dizayn ettiler
G.Saray'da flaş yenilik! İlkay Gündoğan...
F.Bahçe'den Ederson kararı! Devre arasında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Konyaspor-Beşiktaş maçı detayları! Konyaspor-Beşiktaş maçı detayları! 10:10
F.Bahçe'de Jhon Duran Avrupa'da gündem! F.Bahçe'de Jhon Duran Avrupa'da gündem! 09:54
F.Bahçe'de çifte ayrılık! Geldiği gibi gidiyor F.Bahçe'de çifte ayrılık! Geldiği gibi gidiyor 09:45
G.Saray-Bodo/Glimt maçı öncesi son notlar... G.Saray-Bodo/Glimt maçı öncesi son notlar... 09:40
G.Saray'da flaş yenilik! İlkay Gündoğan... G.Saray'da flaş yenilik! İlkay Gündoğan... 09:35
Alperen sezona çok iyi başladı! Alperen sezona çok iyi başladı! 09:28
Daha Eski
Mourinho'dan Kerem itirafı! "Maaşının 5 katı..." Mourinho'dan Kerem itirafı! "Maaşının 5 katı..." 09:08
Bugünkü maçlar listesi 22 Ekim Salı Bugünkü maçlar listesi 22 Ekim Salı 07:42
Yunus Emre'den harika röveşata! Yunus Emre'den harika röveşata! 01:20
Yunus Emre'den harika röveşata! Yunus Emre'den harika röveşata! 01:19
Yusuf'tan Al Hilal forması ile ilk gol sevinci! Yusuf'tan Al Hilal forması ile ilk gol sevinci! 01:09
Yusuf'tan Al Hilal forması ile ilk gol sevinci! Yusuf'tan Al Hilal forması ile ilk gol sevinci! 01:08