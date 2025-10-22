Yapay zekadan Galatasaray-Bodo/Glimt maçı tahmini!

Avrupa'da başarı hedefine odaklanan Galatasaray, 22 Ekim Çarşamba günü saat 19:45'te UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i ağırlayacak. Sarı-kırmızılıların kritik karşılaşması öncesi yapay zeka, mücadeleye dair dikkat çeken tahminlerde bulundu.
Galatasaray'ın RAMS Park'ta rakipleri üzerinde kurduğu taraftar baskısına dikkat çeken tahminde Cimbom'un mücadeleye ileri uçta başlayacağı ve ilk 20 dakikada fileleri havalandırma ihtimalinin güçlü olduğu vurgulandı.
Bodo/Glimt'in risk almaya dahalı hücumlarının sarı-kırmızılılara zorluk çıkartabileceği belirtilirken Galatasaray'ın bu oyun tarzının bir sonucu olarak Bodo'nun savunmasında oluşacak açıklardan faydalanabileceği aktarıldı.
Okan Buruk'un öğrencileri karşılaşmanın açık ara favorisi olarak görülürken Norveç ekibinin karşılık vermesinin muhtemel olduğu belirtildi. Öte yandan yapay zekanın skor tahmini, 'Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt' şeklinde oldu.