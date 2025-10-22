Yapay zekadan Galatasaray-Bodo/Glimt maçı tahmini!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray'ın RAMS Park'ta rakipleri üzerinde kurduğu taraftar baskısına dikkat çeken tahminde Cimbom'un mücadeleye ileri uçta başlayacağı ve ilk 20 dakikada fileleri havalandırma ihtimalinin güçlü olduğu vurgulandı.