CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Bodo/Glimt'in yıldızından Galatasaray sözleri: Bu kesinlikle çılgınlık!

Bodo/Glimt'in yıldızından Galatasaray sözleri: Bu kesinlikle çılgınlık!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak Bodo/Glimt'in sol beki Fredrik Bjorkan, kritik mücadele öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Norveç basınında gündem olan o ifadeler... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 11:28
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Bodo/Glimt'in yıldızından Galatasaray sözleri: Bu kesinlikle çılgınlık!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zorlu Galatasaray deplasmanına çıkmaya hazırlanan Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'te Fredrik Bjorkan, mücadele öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bodo/Glimt'in yıldızından Galatasaray sözleri: Bu kesinlikle çılgınlık!

Bjorkan, Liverpool maçı öncesi sarı kırmızılı taraftarların konuk ekibin kaldığı otelinin önünde yaptığı havai fişek şovunu izlediğini ve bunun "çılgınlık" olduğunu ifade etti.

Bodo/Glimt'in yıldızından Galatasaray sözleri: Bu kesinlikle çılgınlık!

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Dagbladet'ten derlediği açıklamalar 'Cehenneme hoş geldin' başlığı ile paylaşılırken 27 yaşındaki sol bek, "Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik. Taraftarların bize de aynısını yapıp yapmayacağını görmek heyecan verici olacak." dedi.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bodo/Glimt'in yıldızından Galatasaray sözleri: Bu kesinlikle çılgınlık!

Ardından Bjorkan, "En azından böyle bir havai fişek gösterisinin olabileceğinin farkındayız. Sanırım kulak tıkacı takmamız gerekiyor. Umarım böyle bir şeyi uyuyarak atlatabiliriz. Ama biraz zor olabilir." diye ekledi.

Bodo/Glimt'in yıldızından Galatasaray sözleri: Bu kesinlikle çılgınlık!

Tecrübeli sol bek, "Galatasaray'ın stadının ne kadar gürültülü olduğuna dair hikayeler duymuştuk. Sanırım normalde karşılaştığımızdan farklı bir şeyle karşılaşacağız." diyerek RAMS Park'a konuk ekip olarak gelmenin zorluğunu vurguladı.

F.Bahçe'de kritik viraj!
REKLAM - İdefix
DİĞER
Gençlerin psikolojisi tehlikede! Artık mahkeme bile dur diyor!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: PKK'nın tüm bileşenleri lağvolmalı! Terörsüz Türkiye uyarısı | İsrail yine soykırım peşinde | KKTC mesajı
F.Bahçe'de flaş İrfan Can gelişmesi! Transfer...
F.Bahçe'den orta sahaya Alman panzeri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de kritik viraj! F.Bahçe'de kritik viraj! 11:03
Göztepe skor üretmekte zorlanıyor! Göztepe skor üretmekte zorlanıyor! 10:57
Fenerbahçe Opet'in Olympiakos mücadelesi! Fenerbahçe Opet'in Olympiakos mücadelesi! 10:47
Beşiktaş'ta Mert Günok krizi! Beşiktaş'ta Mert Günok krizi! 10:42
Galatasaray - Würzburg Baskets maçı detayları! Galatasaray - Würzburg Baskets maçı detayları! 10:40
Kadın Milli Takımı’nda Kosova öncesi güven! Kadın Milli Takımı’nda Kosova öncesi güven! 10:37
Daha Eski
Galatasaray Çağdaş Faktoring'in Sopron Basket sınavı! Galatasaray Çağdaş Faktoring'in Sopron Basket sınavı! 10:24
Kairat-Pafos FC maçı ne zaman? Kairat-Pafos FC maçı ne zaman? 10:10
Beşiktaş Süper Lig'de Konyaspor deplasmanında! Beşiktaş Süper Lig'de Konyaspor deplasmanında! 10:06
G.Saray'a Wilfried Singo müjdesi! G.Saray'a Wilfried Singo müjdesi! 10:04
Barcelona-Olympiakos maçı detayları! Barcelona-Olympiakos maçı detayları! 09:52
RAMS Başakşehir erteleme maçında Çaykur Rizespor deplasmanında! RAMS Başakşehir erteleme maçında Çaykur Rizespor deplasmanında! 09:50