Bodo/Glimt'in yıldızından Galatasaray sözleri: Bu kesinlikle çılgınlık!

Bjorkan, Liverpool maçı öncesi sarı kırmızılı taraftarların konuk ekibin kaldığı otelinin önünde yaptığı havai fişek şovunu izlediğini ve bunun "çılgınlık" olduğunu ifade etti.

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Dagbladet'ten derlediği açıklamalar 'Cehenneme hoş geldin' başlığı ile paylaşılırken 27 yaşındaki sol bek, "Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik. Taraftarların bize de aynısını yapıp yapmayacağını görmek heyecan verici olacak." dedi.