Bodo/Glimt'in yıldızından Galatasaray sözleri: Bu kesinlikle çılgınlık!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zorlu Galatasaray deplasmanına çıkmaya hazırlanan Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'te Fredrik Bjorkan, mücadele öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Bjorkan, Liverpool maçı öncesi sarı kırmızılı taraftarların konuk ekibin kaldığı otelinin önünde yaptığı havai fişek şovunu izlediğini ve bunun "çılgınlık" olduğunu ifade etti.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Dagbladet'ten derlediği açıklamalar 'Cehenneme hoş geldin' başlığı ile paylaşılırken 27 yaşındaki sol bek, "Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik. Taraftarların bize de aynısını yapıp yapmayacağını görmek heyecan verici olacak." dedi.
Ardından Bjorkan, "En azından böyle bir havai fişek gösterisinin olabileceğinin farkındayız. Sanırım kulak tıkacı takmamız gerekiyor. Umarım böyle bir şeyi uyuyarak atlatabiliriz. Ama biraz zor olabilir." diye ekledi.
Tecrübeli sol bek, "Galatasaray'ın stadının ne kadar gürültülü olduğuna dair hikayeler duymuştuk. Sanırım normalde karşılaştığımızdan farklı bir şeyle karşılaşacağız." diyerek RAMS Park'a konuk ekip olarak gelmenin zorluğunu vurguladı.