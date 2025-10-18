Galatasaray'ın hedefi 3 puan!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Lider Galatasaray, Süper Lig'de 9. haftada Başakşehir'in konuğu olacak. Bu akşam Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Bu önemli karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlikle yoluna namağlup eden devam eden Galatasaray, bir maçı eksik olan ve bu sezon ligde 7 karşılaşmada yalnızca 1 kez kazanabilen Başakşehir ile kozlarını paylaşacak.

SAVUNMADA İKİ EKSİK VAR

Sarı-kırmızılılar, milli ara sonrası kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Ayrıca 22 Ekim Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Bodo/Glimt maçı öncesi de moral amaçlanıyor. Cimbom'da savunma hattında sakatlığı bulunan Wilfried Singo ile kart cezalısı olan Davinson Sanchez forma giyemeyecek. Başakşehir ise Nuri Şahin idaresinde galip gelerek çıkışa geçmeyi istiyor. Turuncu-lacivertliler ligde 3 maçtır galip gelemiyor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

35. RANDEVU

Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig'de bu akşam 35. kez karşı karşıya gelecek. Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-08 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 34 maçtan 19'unu sarı- kırmızılılar, 7'sini turuncu-lacivertliler kazandı. Karşılaşmaların 8'i beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın 60 golüne, Başakşehir 38 golle cevap verdi.

CİMBOM ÜSTÜN

Başakşehir'in sahasındaki maçlarda Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Ligde iki takım arasında 12'si Başakşehir Fatih Terim, 5'i Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan 17 maçta sarı-kırmızılılar 9, turuncu-lacivertli ekip ise 5 kez galip geldi. Taraflar 3 müsabakada berabere kaldı.

6 MAÇLIK SERİ VAR

Sarı-kırmızılı ekip, turuncu-lacivertliler karşısında son 6 Süper Lig maçından galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, 2022-2023 sezonuyla başlayan süreçte Başakşehir'le 6 kez karşılaştı. Söz konusu maçların hepsini kazanan Cimbom, bu karşılaşmalarda rakibinin filelerini 16 kez havalandırırken sadece 2 gol yedi.

GÖZLER REKORA ÇEVRİLDİ

Son 6 deplasman maçını gol yemeden kazanan Galatasaray, Başakşehir karşısında da kalesini gole kapatarak 3 puan alırsa 64 yıllık rekoru egale edecek. Öte yandan Aslan, ligde oynadığı son 8 deplasman maçını da kazanarak müthiş bir seri yakaladı.

İŞTE BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Muhammed, Ba, Berat, Opoku, Ebosele, Operi, Crespo, Harit, Kaluzinski, Bertuğ, Shomurodov

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Eren, Sara, Torreira, İlkay, Barış Alper, Sane, Icardi